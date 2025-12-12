Последний проект мирного соглашения предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года - СМИ

Вступление в ЕС до 1 января 2027 года указано в последнем проекте мирного соглашения по Украине, обсуждаемого официальными лицами США и Украины при поддержке Брюсселя. Об этом сообщили Financial Times источники, знакомые с содержанием документа, передает УНН.

Детали

Этот сжатый срок — Киев еще не завершил формально ни один из 36 сложных этапов вступления в ЕС — подорвал бы "основанный на заслугах" подход блока к приему новых членов и заставил бы Брюссель пересмотреть весь процесс, добавили источники.

Они сослались на существующую систему поэтапного доступа к фондам ЕС, права голоса и таких льгот, как общая сельскохозяйственная политика.

Официальные лица, поддерживающие членство Украины в ЕС, заявили, что включение вопроса о членстве в мирное соглашение сделает его свершившимся фактом для Киева, поскольку Брюссель будет считать, что не сможет сорвать мирный процесс, выступая против сжатых сроков.

Издание отмечает, что поддержка США также означала бы, что президент Дональд Трамп мог бы приказать Виктору Орбану, который до сих пор тормозил процесс вступления Украины, снять вето и позволить Киеву начать продвижение по процедуре политического одобрения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в Киеве в четверг, что он и его команда переговорщиков "скорректировали свой подход по некоторым пунктам в соответствии с тем фактом, что Украина в будущем станет членом Европейского союза".

"Вопрос о будущем членстве Украины в ЕС, - сказал Зеленский, - во многом зависит от европейцев, а фактически и от американцев".

"Потому что если мы договоримся о соглашении, которое определяет дату вступления Украины в ЕС, американцы, как сторона этого соглашения, сделают все, чтобы наш европейский путь не был заблокирован другими странами Европы, на которые они влияют", - сказал он.

"Поэтому европейцы действительно нужны на переговорах, и хорошо, что они принимают в них участие".

Украина и ЕС согласовали 10 пунктов плана реформ для вступления в Евросоюз

В то же время редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк приводит слова официального представителя ЕС относительно возможного вступления Украины в ЕС до 2027 года, как это предусматривает проект мирного плана: "Устраивает Украину и США. Ничего не стоит ни одному из них. Но это не имеет ничего общего с реальностью".

Добавим

Украина подала заявку на членство в ЕС вскоре после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года и получила статус официального кандидата через четыре месяца.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила Financial Times в прошлом месяце, что новые государства-члены ЕС могут быть поставлены на "испытательный срок" на несколько лет и исключены из блока в случае отступления от демократических принципов согласно предложению, направленному на смягчение опасений относительно влияния новых участников.