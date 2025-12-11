Украина и ЕС согласовали 10 пунктов плана реформ для вступления в Евросоюз

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос и вице-премьер Украины по евроинтеграции Тарас Качка во Львове объявили о согласованном плане действий Украины на следующий год, который должен подтвердить готовность страны к членству в ЕС. Об этом пишет УНН.

Детали

План предусматривает ускорение ключевых реформ и имеет целью подтвердить общую приверженность вступлению Украины в Евросоюз.

11 декабря 2025 года, по итогам неформального заседания министров по делам Европы, состоявшегося во Львове, мы подтверждаем нашу общую приверженность продвижению вступления Украины в ЕС, ускорению ключевых реформ, а также подчеркиваем решительную политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины со стороны ЕС – говорится в заявлении Качки и Кос.

Ключевые приоритеты и пункты плана реформ на 2026 год:

Уголовное правосудие. Принять изменения в УПК для обеспечения быстрого и качественного правосудия. НАБУ. Обеспечить эффективный доступ НАБУ к качественным судебным экспертизам. Генпрокурор. Провести пересмотр процедуры отбора и увольнения Генпрокурора в соответствии с европейскими практиками (с привлечением Венецианской Комиссии). Прокуроры. Принять закон для прозрачного и основанного на заслугах процесса отбора прокуроров на руководящие должности. Реформа ГБР. Провести независимый пересмотр институциональной структуры ГБР для оценки необходимости дальнейших реформ. Судьи. Назначить без задержек судей Конституционного Суда и членов Высшего совета правосудия (ВСП), прошедших международную проверку. ВККС. Расширить привлечение международных экспертов к конкурсной комиссии для Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Декларации и решения. Принять законопроект о декларациях добропорядочности судей и законодательство для усовершенствования исполнения судебных решений (включая цифровизацию). Антикоррупционная программа. Принять Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу до II квартала 2026 года и обеспечить их высокий уровень выполнения. Внутренний контроль. Развивать и укреплять системы внутреннего контроля против коррупции на высоком уровне.

Совместное заявление было сделано 11 декабря 2025 года по итогам неформального заседания министров по делам Европы.

