Украина и ЕС согласовали 10 пунктов плана реформ для вступления в Евросоюз

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос и вице-премьер Украины по евроинтеграции Тарас Качка во Львове объявили о согласованном плане действий Украины на следующий год. План предусматривает ускорение ключевых реформ и имеет целью подтвердить готовность страны к членству в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос и вице-премьер Украины по евроинтеграции Тарас Качка во Львове объявили о согласованном плане действий Украины на следующий год, который должен подтвердить готовность страны к членству в ЕС. Об этом пишет УНН.

Детали

План предусматривает ускорение ключевых реформ и имеет целью подтвердить общую приверженность вступлению Украины в Евросоюз.

11 декабря 2025 года, по итогам неформального заседания министров по делам Европы, состоявшегося во Львове, мы подтверждаем нашу общую приверженность продвижению вступления Украины в ЕС, ускорению ключевых реформ, а также подчеркиваем решительную политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины со стороны ЕС 

– говорится в заявлении Качки и Кос.

Ключевые приоритеты и пункты плана реформ на 2026 год:

  1. Уголовное правосудие. Принять изменения в УПК для обеспечения быстрого и качественного правосудия.
    1. НАБУ. Обеспечить эффективный доступ НАБУ к качественным судебным экспертизам.
      1. Генпрокурор. Провести пересмотр процедуры отбора и увольнения Генпрокурора в соответствии с европейскими практиками (с привлечением Венецианской Комиссии).
        1. Прокуроры. Принять закон для прозрачного и основанного на заслугах процесса отбора прокуроров на руководящие должности.
          1. Реформа ГБР. Провести независимый пересмотр институциональной структуры ГБР для оценки необходимости дальнейших реформ.
            1. Судьи. Назначить без задержек судей Конституционного Суда и членов Высшего совета правосудия (ВСП), прошедших международную проверку.
              1. ВККС. Расширить привлечение международных экспертов к конкурсной комиссии для Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
                1. Декларации и решения. Принять законопроект о декларациях добропорядочности судей и законодательство для усовершенствования исполнения судебных решений (включая цифровизацию).
                  1. Антикоррупционная программа. Принять Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу до II квартала 2026 года и обеспечить их высокий уровень выполнения.
                    1. Внутренний контроль. Развивать и укреплять системы внутреннего контроля против коррупции на высоком уровне.

                      Совместное заявление было сделано 11 декабря 2025 года по итогам неформального заседания министров по делам Европы.

                      Степан Гафтко

