Ексклюзив
14:13 • 4000 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 8002 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 12227 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 11601 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 15188 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 14346 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15343 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16246 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 35340 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21781 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Україна та ЄС узгодили 10 пунктів плану реформ для вступу до Євросоюзу

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос та віцепрем'єр України з євроінтеграції Тарас Качка у Львові оголосили про узгоджений план дій України на наступний рік. План передбачає прискорення ключових реформ та має на меті підтвердити готовність країни до членства в ЄС.

Україна та ЄС узгодили 10 пунктів плану реформ для вступу до Євросоюзу

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос та віцепрем'єр України з євроінтеграції Тарас Качка у Львові оголосили про узгоджений план дій України на наступний рік, що має підтвердити готовність країни до членства в ЄС. Про це пише УНН.

Деталі

План передбачає прискорення ключових реформ і має на меті підтвердити спільну відданість вступу України до Євросоюзу.

11 грудня 2025 року, за підсумками неформального засідання міністрів у справах Європи, що відбулося у Львові, ми підтверджуємо нашу спільну відданість просуванню вступу України до ЄС, прискоренню ключових реформ, а також підкреслюємо рішучу політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України з боку ЄС 

– йдеться у заяві Качки та Кос.

Ключові пріоритети та пункти плану реформ на 2026 рік:

  1. Кримінальне правосуддя. Ухвалити зміни до КПК для забезпечення швидкого та якісного правосуддя.
    1. НАБУ. Забезпечити ефективний доступ НАБУ до якісних судових експертиз.
      1. Генпрокурор. Провести перегляд процедури відбору та звільнення Генпрокурора відповідно до європейських практик (із залученням Венеційської Комісії).
        1. Прокурори. Ухвалити закон для прозорого та заснованого на заслугах процесу відбору прокурорів на керівні посади.
          1. Реформа ДБР. Провести незалежний перегляд інституційної структури ДБР для оцінки необхідності подальших реформ.
            1. Судді. Призначити без затримок суддів Конституційного Суду та членів Вищої ради правосуддя (ВРП), які пройшли міжнародну перевірку.
              1. ВККС. Розширити залучення міжнародних експертів до конкурсної комісії для Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).
                1. Декларації та рішення. Ухвалити законопроєкт про декларації доброчесності суддів та законодавство для вдосконалення виконання судових рішень (включно з цифровізацією).
                  1. Антикорупційна програма. Ухвалити Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму до ІІ кварталу 2026 року та забезпечити їх високий рівень виконання.
                    1. Внутрішній контроль. Розвивати та зміцнювати системи внутрішнього контролю проти корупції на високому рівні.

                      Спільна заява була зроблена 11 грудня 2025 року за підсумками неформального засідання міністрів у справах Європи.

                      У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться11.12.25, 15:51 • 7996 переглядiв

                      Степан Гафтко

