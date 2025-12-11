Україна та ЄС узгодили 10 пунктів плану реформ для вступу до Євросоюзу

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос та віцепрем'єр України з євроінтеграції Тарас Качка у Львові оголосили про узгоджений план дій України на наступний рік, що має підтвердити готовність країни до членства в ЄС. Про це пише УНН.

План передбачає прискорення ключових реформ і має на меті підтвердити спільну відданість вступу України до Євросоюзу.

11 грудня 2025 року, за підсумками неформального засідання міністрів у справах Європи, що відбулося у Львові, ми підтверджуємо нашу спільну відданість просуванню вступу України до ЄС, прискоренню ключових реформ, а також підкреслюємо рішучу політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України з боку ЄС