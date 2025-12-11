Україна та ЄС узгодили 10 пунктів плану реформ для вступу до Євросоюзу
Київ • УНН
Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос та віцепрем'єр України з євроінтеграції Тарас Качка у Львові оголосили про узгоджений план дій України на наступний рік. План передбачає прискорення ключових реформ та має на меті підтвердити готовність країни до членства в ЄС.
Про це пише УНН.
Деталі

11 грудня 2025 року, за підсумками неформального засідання міністрів у справах Європи, що відбулося у Львові, ми підтверджуємо нашу спільну відданість просуванню вступу України до ЄС, прискоренню ключових реформ, а також підкреслюємо рішучу політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України з боку ЄС
Ключові пріоритети та пункти плану реформ на 2026 рік:
- Кримінальне правосуддя. Ухвалити зміни до КПК для забезпечення швидкого та якісного правосуддя.
- НАБУ. Забезпечити ефективний доступ НАБУ до якісних судових експертиз.
- Генпрокурор. Провести перегляд процедури відбору та звільнення Генпрокурора відповідно до європейських практик (із залученням Венеційської Комісії).
- Прокурори. Ухвалити закон для прозорого та заснованого на заслугах процесу відбору прокурорів на керівні посади.
- Реформа ДБР. Провести незалежний перегляд інституційної структури ДБР для оцінки необхідності подальших реформ.
- Судді. Призначити без затримок суддів Конституційного Суду та членів Вищої ради правосуддя (ВРП), які пройшли міжнародну перевірку.
- ВККС. Розширити залучення міжнародних експертів до конкурсної комісії для Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).
- Декларації та рішення. Ухвалити законопроєкт про декларації доброчесності суддів та законодавство для вдосконалення виконання судових рішень (включно з цифровізацією).
- Антикорупційна програма. Ухвалити Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму до ІІ кварталу 2026 року та забезпечити їх високий рівень виконання.
- Внутрішній контроль. Розвивати та зміцнювати системи внутрішнього контролю проти корупції на високому рівні.

