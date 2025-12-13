$42.270.01
21:33
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в Євросоюз

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Польща офіційно приєдналася до програми Ukraine2EU, надаючи Україні фінансовий внесок у розмірі 1 млн євро та обмін досвідом у реалізації євроінтеграційних реформ. Ця підтримка посилить спроможність Верховної Ради та прискорить наближення українського законодавства до стандартів ЄС.

Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в Євросоюз

У четвер, 11 грудня, у Львові на неформальній зустрічі міністрів ЄС з питань європейської інтеграції було оголошено про офіційне приєднання Польщі до програми Ukraine2EU. Про це інформує УНН з посиланням на допис першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка у соцмережі Facebook.

Деталі

За словами Корнієнка, це дозволить посилити підтримку євроінтеграції нашої держави.

У рамках програми Ukraine2EU Польща надаватиме Україні комплексну підтримку, яка включає:

  • фінансовий внесок у розмірі 1 млн євро;
    • обмін досвідом у реалізації євроінтеграційних реформ;
      • підвищення спроможності Верховної Ради, що є ключовим органом у процесі наближення національного законодавства до стандартів ЄС.

        Підтримка, спрямована на посилення спроможностей Верховної Ради, безпосередньо підсилює здатність України ухвалювати та ефективно впроваджувати acquis ЄС 

        - написав перший заступник голови Верховної Ради України.

        Українська сторона висловила вдячність Польщі за участь у програмі та підкреслила важливість цієї допомоги на шляху до повного членства України в ЄС.

        Довідково

        Програма Європейського Союзу "Ukraine2EU" була запущена під час конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу" 1 квітня цього року.

        Ця програма спрямована на підтримку України в підготовці до членства в Євросоюзі шляхом надання стратегічної й експертної підтримки українським органам влади задля впровадження необхідних реформ.

        Під час заходу також оголосили про те, що Швеція долучається до ініціативи ЄС, Данії та Литви. Таким чином загальний внесок Європи у цей проєкт зріс 16,7 млн євро.

        Програма "Ukraine2EU" розрахована на три роки й реалізується Литовським центральним агентством управління проєктами (CPVA).

        Нагадаємо

        Останній проєкт мирної угоди щодо України, обговорюваний офіційними особами США та України за підтримки Брюсселя, передбачає вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року. 

        Віта Зеленецька

