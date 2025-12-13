Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в Євросоюз
Київ • УНН
Польща офіційно приєдналася до програми Ukraine2EU, надаючи Україні фінансовий внесок у розмірі 1 млн євро та обмін досвідом у реалізації євроінтеграційних реформ. Ця підтримка посилить спроможність Верховної Ради та прискорить наближення українського законодавства до стандартів ЄС.
У четвер, 11 грудня, у Львові на неформальній зустрічі міністрів ЄС з питань європейської інтеграції було оголошено про офіційне приєднання Польщі до програми Ukraine2EU. Про це інформує УНН з посиланням на допис першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка у соцмережі Facebook.
Деталі
За словами Корнієнка, це дозволить посилити підтримку євроінтеграції нашої держави.
У рамках програми Ukraine2EU Польща надаватиме Україні комплексну підтримку, яка включає:
- фінансовий внесок у розмірі 1 млн євро;
- обмін досвідом у реалізації євроінтеграційних реформ;
- підвищення спроможності Верховної Ради, що є ключовим органом у процесі наближення національного законодавства до стандартів ЄС.
Підтримка, спрямована на посилення спроможностей Верховної Ради, безпосередньо підсилює здатність України ухвалювати та ефективно впроваджувати acquis ЄС
Українська сторона висловила вдячність Польщі за участь у програмі та підкреслила важливість цієї допомоги на шляху до повного членства України в ЄС.
Довідково
Програма Європейського Союзу "Ukraine2EU" була запущена під час конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу" 1 квітня цього року.
Ця програма спрямована на підтримку України в підготовці до членства в Євросоюзі шляхом надання стратегічної й експертної підтримки українським органам влади задля впровадження необхідних реформ.
Під час заходу також оголосили про те, що Швеція долучається до ініціативи ЄС, Данії та Литви. Таким чином загальний внесок Європи у цей проєкт зріс 16,7 млн євро.
Програма "Ukraine2EU" розрахована на три роки й реалізується Литовським центральним агентством управління проєктами (CPVA).
"Ukraine2EU" є унікальною програмою, оскільки ЄС не фінансує приєднання інших держав - Стефанішина14.04.25, 13:06 • 5491 перегляд
Нагадаємо
Останній проєкт мирної угоди щодо України, обговорюваний офіційними особами США та України за підтримки Брюсселя, передбачає вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року.
Україна та ЄС узгодили 10 пунктів плану реформ для вступу до Євросоюзу11.12.25, 16:41 • 4472 перегляди