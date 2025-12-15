Президент Польщі прагне перезавантаження відносин з Україною під час візиту Зеленського

$42.190.08
49.470.05
ukenru
15:05 • 834 перегляди
"До кінця дня надіємося на досягнення угоди": Умєров повідомив про реальний прогрес у переговорах зі СШАPhoto
14:54 • 1854 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 3274 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
14:19 • 3472 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ
Ексклюзив
13:38 • 10929 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 12551 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 15659 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 18136 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 19163 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 20256 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.6м/с
84%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57 • 6224 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49 • 15691 перегляди
Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться10:36 • 4832 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 15858 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 7560 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 10928 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 7662 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 15916 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 75774 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 92597 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 21183 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 38467 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 39826 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 44275 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 79067 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Мі-8
The Washington Post

Президент Польщі прагне перезавантаження відносин з Україною під час візиту Зеленського

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький застеріг Володимира Зеленського не сприймати підтримку Польщі як належне, закликаючи до перезавантаження відносин перед їхньою зустріччю у Варшаві. Навроцький заявив, що поляки "часто не відчувають себе партнерами" у відносинах з Україною.

Президент Польщі прагне перезавантаження відносин з Україною під час візиту Зеленського

Президент Польщі Кароль Навроцький застеріг свого українського колегу Володимира Зеленського від того, щоб він не сприймав підтримку його країни як належне, закликаючи до перезавантаження відносин між двома країнами перед їхньою зустріччю у Варшаві в п'ятницю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

В інтерв’ю новинному сайту wp.pl Навроцький заявив, що поляки "часто не відчувають себе партнерами" у відносинах зі своїм східним сусідом, якого Варшава підтримувала військовою допомогою та приймала біженців, що тікали від повномасштабного вторгнення Росії майже чотири роки тому.

Ми повинні підтримувати Україну, і ми це робимо. Водночас ми повинні — і я вірю, що мені це вдасться — домогтися того, щоб Україна ставилася до Польщі як до партнера

- цитують президента в інтерв’ю, опублікованому в понеділок.

Як зазначає видання слова Навроцького свідчать про потенційно напружену зустріч із Зеленським — їхній перший офіційний контакт відтоді, як він обійняв посаду в серпні. Польський президент виступав проти членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Також він намагався використати зростання антиукраїнських настроїв під час своєї виборчої кампанії на початку цього року. Навроцький, союзник націоналістичної опозиції, під час перегонів отримав підтримку з боку посадовців адміністрації президента США Дональда Трампа.

Навроцький неодноразово вступав у суперечки з урядом прем’єр-міністра Дональда Туска — від призначення послів до визначення пріоритетів зовнішньої політики.

Доповнення

Минулого тижня уряд заявив, що передасть Україні додаткові винищувачі радянського виробництва. Навроцький, який також є верховним головнокомандувачем збройних сил, повідомив, що його не поінформували про це рішення. Польща також нещодавно приєдналася до програми НАТО з фінансування закупівлі американської зброї для Києва, пообіцявши 100 мільйонів доларів.

Водночас саме прем’єр-міністр, а не президент, буде серед десяти європейських лідерів, які в понеділок зустрінуться із Зеленським у Берліні для обговорення гарантій безпеки для Києва та ініційованого США плану завершення війни Росії проти України.

Президент заявив, що його зустріч із Зеленським стане "новим початком у наших відносинах із повагою до стратегічних інтересів Польщі".

Нагадаємо

Канцелярія Президента Польщі підтвердила запрошення Володимира Зеленського до Варшави 19 грудня. Президенти обговорять питання безпеки, економіки та історії.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Кароль Навроцький
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Варшава
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Берлін
Польща