Президент Польщі прагне перезавантаження відносин з Україною під час візиту Зеленського

Президент Польщі Кароль Навроцький застеріг свого українського колегу Володимира Зеленського від того, щоб він не сприймав підтримку його країни як належне, закликаючи до перезавантаження відносин між двома країнами перед їхньою зустріччю у Варшаві в п'ятницю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

В інтерв’ю новинному сайту wp.pl Навроцький заявив, що поляки "часто не відчувають себе партнерами" у відносинах зі своїм східним сусідом, якого Варшава підтримувала військовою допомогою та приймала біженців, що тікали від повномасштабного вторгнення Росії майже чотири роки тому.

Ми повинні підтримувати Україну, і ми це робимо. Водночас ми повинні — і я вірю, що мені це вдасться — домогтися того, щоб Україна ставилася до Польщі як до партнера - цитують президента в інтерв’ю, опублікованому в понеділок.

Як зазначає видання слова Навроцького свідчать про потенційно напружену зустріч із Зеленським — їхній перший офіційний контакт відтоді, як він обійняв посаду в серпні. Польський президент виступав проти членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Також він намагався використати зростання антиукраїнських настроїв під час своєї виборчої кампанії на початку цього року. Навроцький, союзник націоналістичної опозиції, під час перегонів отримав підтримку з боку посадовців адміністрації президента США Дональда Трампа.

Навроцький неодноразово вступав у суперечки з урядом прем’єр-міністра Дональда Туска — від призначення послів до визначення пріоритетів зовнішньої політики.

Доповнення

Минулого тижня уряд заявив, що передасть Україні додаткові винищувачі радянського виробництва. Навроцький, який також є верховним головнокомандувачем збройних сил, повідомив, що його не поінформували про це рішення. Польща також нещодавно приєдналася до програми НАТО з фінансування закупівлі американської зброї для Києва, пообіцявши 100 мільйонів доларів.

Водночас саме прем’єр-міністр, а не президент, буде серед десяти європейських лідерів, які в понеділок зустрінуться із Зеленським у Берліні для обговорення гарантій безпеки для Києва та ініційованого США плану завершення війни Росії проти України.

Президент заявив, що його зустріч із Зеленським стане "новим початком у наших відносинах із повагою до стратегічних інтересів Польщі".

Нагадаємо

Канцелярія Президента Польщі підтвердила запрошення Володимира Зеленського до Варшави 19 грудня. Президенти обговорять питання безпеки, економіки та історії.