Ексклюзив
12:56 • 7272 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 13513 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 34384 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 59487 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 42148 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 40768 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 33446 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20266 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19116 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16729 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Східний фланг ЄС починає роботу над матеріальною обороною проти росії: Фінляндія скликає саміт

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо скликає саміт у Гельсінкі для розробки конкретних заходів із посилення оборони ЄС. Лідери восьми країн обговорять співпрацю та формування спільної позиції для отримання фінансування.

Східний фланг ЄС починає роботу над матеріальною обороною проти росії: Фінляндія скликає саміт

Група країн Європейського Союзу, що розташовані найближче до росії, наступного тижня розпочне роботу над конкретними заходами для посилення оборони блоку. Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише УНН.

Деталі

У радіоінтерв'ю державній телекомпанії YLE Орпо повідомив, що саміт Східного флангу, який він скликає у Гельсінкі у вівторок, має на меті домовитися про співпрацю в розбудові оборони та сформувати спільну позицію в рамках ЄС. У зустрічі візьмуть участь лідери Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо

Президент Фінляндії Стубб скасував візит до США заради європейських дискусій щодо миру в Україні13.12.25, 14:54 • 4870 переглядiв

росія є загрозою сьогодні, завтра і в довгому майбутньому. Найбільший тиск чиниться на східні околиці Європи 

– наголосив Орпо.

Лідери прагнуть "надіслати чіткий сигнал Брюсселю" для отримання фінансування. Спочатку на пілотні проєкти виділено близько 1,5 мільярда євро, але в наступному багаторічному бюджеті ЄС (з 2027 року) кошти на оборону можуть сягнути 135 мільярдів. Група планує подати заявку на використання цих коштів для посилення східного флангу, включаючи покращення безпеки кордонів, протиповітряну оборону, виявлення дронів та розвиток сухопутних військ.

Прем'єр Британії та президентка Єврокомісії обговорили "вирішальний момент" для України14.12.25, 00:27 • 11304 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
