Східний фланг ЄС починає роботу над матеріальною обороною проти росії: Фінляндія скликає саміт

Група країн Європейського Союзу, що розташовані найближче до росії, наступного тижня розпочне роботу над конкретними заходами для посилення оборони блоку. Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише УНН.

Деталі

У радіоінтерв'ю державній телекомпанії YLE Орпо повідомив, що саміт Східного флангу, який він скликає у Гельсінкі у вівторок, має на меті домовитися про співпрацю в розбудові оборони та сформувати спільну позицію в рамках ЄС. У зустрічі візьмуть участь лідери Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо

росія є загрозою сьогодні, завтра і в довгому майбутньому. Найбільший тиск чиниться на східні околиці Європи – наголосив Орпо.

Лідери прагнуть "надіслати чіткий сигнал Брюсселю" для отримання фінансування. Спочатку на пілотні проєкти виділено близько 1,5 мільярда євро, але в наступному багаторічному бюджеті ЄС (з 2027 року) кошти на оборону можуть сягнути 135 мільярдів. Група планує подати заявку на використання цих коштів для посилення східного флангу, включаючи покращення безпеки кордонів, протиповітряну оборону, виявлення дронів та розвиток сухопутних військ.

