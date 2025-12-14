Восточный фланг ЕС начинает работу над материальной обороной против России: Финляндия созывает саммит
Киев • УНН
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо созывает саммит в Хельсинки для разработки конкретных мер по усилению обороны ЕС. Лидеры восьми стран обсудят сотрудничество и формирование общей позиции для получения финансирования.
Группа стран Европейского Союза, расположенных ближе всего к России, на следующей неделе начнет работу над конкретными мерами по усилению обороны блока. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, пишет УНН.
Подробности
В радиоинтервью государственной телекомпании YLE Орпо сообщил, что саммит Восточного фланга, который он созывает в Хельсинки во вторник, имеет целью договориться о сотрудничестве в развитии обороны и сформировать общую позицию в рамках ЕС. Во встрече примут участие лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.
Россия является угрозой сегодня, завтра и в долгом будущем. Наибольшее давление оказывается на восточные окраины Европы
Лидеры стремятся "послать четкий сигнал Брюсселю" для получения финансирования. Первоначально на пилотные проекты выделено около 1,5 миллиарда евро, но в следующем многолетнем бюджете ЕС (с 2027 года) средства на оборону могут достичь 135 миллиардов. Группа планирует подать заявку на использование этих средств для усиления восточного фланга, включая улучшение безопасности границ, противовоздушную оборону, обнаружение дронов и развитие сухопутных войск.
