Эксклюзив
12:56
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцы
13 декабря, 13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Восточный фланг ЕС начинает работу над материальной обороной против России: Финляндия созывает саммит

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо созывает саммит в Хельсинки для разработки конкретных мер по усилению обороны ЕС. Лидеры восьми стран обсудят сотрудничество и формирование общей позиции для получения финансирования.

Восточный фланг ЕС начинает работу над материальной обороной против России: Финляндия созывает саммит

Группа стран Европейского Союза, расположенных ближе всего к России, на следующей неделе начнет работу над конкретными мерами по усилению обороны блока. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, пишет УНН.

Подробности

В радиоинтервью государственной телекомпании YLE Орпо сообщил, что саммит Восточного фланга, который он созывает в Хельсинки во вторник, имеет целью договориться о сотрудничестве в развитии обороны и сформировать общую позицию в рамках ЕС. Во встрече примут участие лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

Президент Финляндии Стубб отменил визит в США ради европейских дискуссий о мире в Украине13.12.25, 14:54

Россия является угрозой сегодня, завтра и в долгом будущем. Наибольшее давление оказывается на восточные окраины Европы 

– подчеркнул Орпо.

Лидеры стремятся "послать четкий сигнал Брюсселю" для получения финансирования. Первоначально на пилотные проекты выделено около 1,5 миллиарда евро, но в следующем многолетнем бюджете ЕС (с 2027 года) средства на оборону могут достичь 135 миллиардов. Группа планирует подать заявку на использование этих средств для усиления восточного фланга, включая улучшение безопасности границ, противовоздушную оборону, обнаружение дронов и развитие сухопутных войск.

Премьер Британии и президент Еврокомиссии обсудили «решающий момент» для Украины14.12.25, 00:27

Степан Гафтко

Политика Новости Мира
