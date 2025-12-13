Президент Финляндии Стубб отменил визит в США ради европейских дискуссий о мире в Украине
Киев • УНН
Президент Финляндии Александр Стубб отменил запланированный визит в США, чтобы принять участие в европейских дискуссиях о мирном процессе в Украине. Он присоединится к переговорам в Берлине, где также будут присутствовать другие европейские лидеры и высокопоставленные лица.
Президент Финляндии Александр Стубб отменил планы визита в Соединенные Штаты в понедельник и вторник и вместо этого примет участие в европейских дискуссиях по мирному процессу в Украине, сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Стубб должен был принять участие в запуске нового парка многоцелевых истребителей Финляндии F-35A в Форт-Уорте, штат Техас, и в открытии консульства Финляндии в Хьюстоне.
Вместо этого Стубб примет участие в европейских дискуссиях по мирному процессу в Украине. В понедельник он присоединится к переговорам в Берлине по мирным переговорам по Украине. Также примут участие "несколько других европейских глав государств и правительств, а также высокопоставленные лица ЕС и НАТО", сообщил его офис в пятницу.
Стубб сделал это заявление во время пресс-конференции в Гааге в пятницу, ссылаясь на "критическую ситуацию в Украине". Он выступил в конце своего двухдневного государственного визита в Нидерланды.
Дополнение
Канцлер Германии Фридрих Мерц принимает мирную конференцию в Берлине. Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и "многими" другими, сообщил в пятницу представитель правительства Германии. По данным Wall Street Journal, в конференции также примут участие посланник США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa13.12.25, 14:30 • 3020 просмотров