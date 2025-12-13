Президент Фінляндії Стубб скасував візит до США заради європейських дискусій щодо миру в Україні
Президент Фінляндії Александр Стубб скасував запланований візит до США, щоб взяти участь у європейських дискусіях щодо мирного процесу в Україні. Він приєднається до переговорів у Берліні, де також будуть присутні інші європейські лідери та високопосадовці.
Президент Фінляндії Александр Стубб скасував плани візиту до Сполучених Штатів у понеділок і вівторок і натомість братиме участь у європейських дискусіях щодо мирного процесу в Україні, повідомляє Yle, пише УНН.
Стубб мав взяти участь у запуску нового парку багатоцільових винищувачів Фінляндії F-35A у Форт-Ворті, штат Техас, та у відкритті консульства Фінляндії у Г'юстоні.
Натомість Стубб братиме участь у європейських дискусіях щодо мирного процесу в Україні. У понеділок він приєднається до переговорів у Берліні щодо мирних переговорів щодо України. Також візьмуть участь "кілька інших європейських глав держав та урядів, а також високопосадовці ЄС та НАТО", повідомив його офіс у п’ятницю.
Стубб зробив цю заяву під час пресконференції в Гаазі в п’ятницю, посилаючись на "критичну ситуацію в Україні". Він виступив наприкінці свого дводенного державного візиту до Нідерландів.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приймає мирну конференцію в Берліні. Очікується, що Президент України Володимир Зеленський буде присутній разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та "багатьма" іншими, повідомив у п’ятницю речник уряду Німеччини. За даними Wall Street Journal, у конференції також візьмуть участь посланець США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
