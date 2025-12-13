Президент Фінляндії Стубб скасував візит до США заради європейських дискусій щодо миру в Україні

$42.270.00
13:41 • 484 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 2772 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 7420 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 10824 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 10711 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 11490 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
13 грудня, 07:54 • 6516 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
13 грудня, 07:37 • 6654 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16747 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 32294 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video13 грудня, 04:32 • 23675 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА13 грудня, 05:47 • 19773 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 15391 перегляди
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto08:49 • 7802 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 9262 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 2260 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 15406 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 30153 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 52041 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 48564 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Херсонська область
Берлін
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42 • 1854 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26 • 2222 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 9292 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 48564 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 31868 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фільм

Президент Фінляндії Стубб скасував візит до США заради європейських дискусій щодо миру в Україні

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Президент Фінляндії Александр Стубб скасував запланований візит до США, щоб взяти участь у європейських дискусіях щодо мирного процесу в Україні. Він приєднається до переговорів у Берліні, де також будуть присутні інші європейські лідери та високопосадовці.

Президент Фінляндії Стубб скасував візит до США заради європейських дискусій щодо миру в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб скасував плани візиту до Сполучених Штатів у понеділок і вівторок і натомість братиме участь у європейських дискусіях щодо мирного процесу в Україні, повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Стубб мав взяти участь у запуску нового парку багатоцільових винищувачів Фінляндії F-35A у Форт-Ворті, штат Техас, та у відкритті консульства Фінляндії у Г'юстоні.

Натомість Стубб братиме участь у європейських дискусіях щодо мирного процесу в Україні. У понеділок він приєднається до переговорів у Берліні щодо мирних переговорів щодо України. Також візьмуть участь "кілька інших європейських глав держав та урядів, а також високопосадовці ЄС та НАТО", повідомив його офіс у п’ятницю.

Стубб зробив цю заяву під час пресконференції в Гаазі в п’ятницю, посилаючись на "критичну ситуацію в Україні". Він виступив наприкінці свого дводенного державного візиту до Нідерландів.

Доповнення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приймає мирну конференцію в Берліні. Очікується, що Президент України Володимир Зеленський буде присутній разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та "багатьма" іншими, повідомив у п’ятницю речник уряду Німеччини. За даними Wall Street Journal, у конференції також візьмуть участь посланець США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa13.12.25, 14:30 • 2780 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Кір Стармер
Александр Стубб
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін