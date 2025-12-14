$42.270.00
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
The New York Times
Ми-8

Премьер Британии и президент Еврокомиссии обсудили «решающий момент» для Украины

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили мирный план для Украины и использование замороженных российских активов. Стороны согласились, что Европа будет поддерживать Украину для достижения справедливого мира.

Премьер Британии и президент Еврокомиссии обсудили «решающий момент» для Украины

В субботу, 13 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили мирный план для завершения войны России против Украины и возможности использования замороженных российских активов. Об этом информирует пресс-служба правительства Великобритании, передает УНН.

Премьер-министр сегодня вечером разговаривал с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Их дискуссия была сосредоточена на текущей работе над мирным планом под руководством США, направленным на прекращение убийств в Украине

- говорится в сообщении.

Стороны согласились, что сейчас "решающий момент для будущего Украины, и что Европа будет стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы достичь справедливого и устойчивого мира".

Кроме этого, стороны обсудили прогресс в привлечении для помощи Украине замороженных активов российского режима и меры, объявленные во время саммита Великобритания-ЕС в мае.

Напомним

Советники по внешней политике США, Украины, Германии и других стран продолжат переговоры по мирному плану для Украины в Берлине. Переговоры состоятся накануне саммита с участием Президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Европейские чиновники обеспокоены, что новое мирное соглашение в Украине, инициированное США, может позволить России использовать демилитаризованную зону для повторного вторжения на Донбасс. Москва требует вывода украинских войск, тогда как Киев отказывается уступать территорию.

Президент Финляндии Стубб отменил визит в США ради европейских дискуссий о мире в Украине13.12.25, 13:54 • 3716 просмотров

Вита Зеленецкая

