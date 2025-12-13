Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg

Європейські чиновники дедалі більше стурбовані тим, що росія може використати нову мирну угоду в Україні, укладену за посередництва США, що прокладе шлях для повторного вторгнення на територію східного регіону Донбасу, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами людей, знайомих з цим питанням, "побоювання, що є головним каменем спотикання в останніх переговорах, полягає в тому, що план США щодо демілітаризованої зони дасть кремлю прикриття для розгортання таємних сил у спірній зоні". "кремль може потім використовувати гібридну тактику, включаючи так звані операції під фальшивим прапором, щоб підірвати гарантії безпеки США та створити передумови для нового вторгнення", сказали вони.

Майже через чотири роки після повномасштабного нападу росії контроль над територією є центром складних переговорів між Вашингтоном, Києвом та москвою, на тлі того як офіційні особи наближаються до угоди. москва вимагає, щоб українські війська вивели свої війська зі східних Донецьких та Луганських областей, включаючи території, які росія не контролює, тоді як Київ відмовляється поступатися територією, зазначає видання.

Деталі переговорів не розголошуються. Президент України Володимир Зеленський заявив, що США обговорювали перетворення Донбасу на "вільну економічну зону" під спеціальним управлінням, тоді як росія обрала "демілітаризовану зону". Цього тижня Зеленський озвучив ідею референдуму щодо потенційних територіальних рішень для цього регіону.

"Але росія може скористатися будь-яким виведенням українських військ з територій, що контролюються Києвом", повідомили знайомі з ситуацією джерела.

Тому головним завданням Європи в найближчі дні та тижні є забезпечення того, щоб будь-яка мирна угода не містила російського троянського коня - ідеться у публікації.

Білий дім не одразу відповів на запит про коментар щодо цих побоювань.

Хоча глава кремля володимир путін, "імовірно, зберігає свої максималістські цілі в Україні, ключове питання полягає в тому, чи продовжує москва відкидати будь-яку мирну угоду, чи тактично підтримує спроби Америки досягти угоди в найближчі тижні", за словами джерел.

"Окрім потенційної можливості використовувати мирний процес зі своїм звичним арсеналом гібридних атак, ще одним ризиком є ​​втручання москви в публічний референдум чи вибори, які можуть відбутися після мирного врегулювання", заявили вони.

Зеленський має намір вирушити до Берліна в понеділок, щоб зустрітися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та іншими європейськими лідерами, включаючи прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, щоб продовжити переговори. За словами людей, знайомих з цим питанням, "перед зустріччю радники з національної безпеки з України, Європи та США, як очікується, проведуть обговорення проєктів планів".

Пітер Рікеттс, колишній радник з національної безпеки Великої Британії, сказав, що європейці мають рацію, що їх турбує пропозиція США щодо демілітаризованої зони. Як тільки увага Америки переключиться на щось інше, путін може "створити інциденти як привід" - наприклад, захист російськомовних, - щоб втрутитися, сказав він.

"Це зробить решту України вразливою до наступного російського наступу, - сказав Рікеттс. - Тож це не просто технічний момент, а фундаментальне питання - для України та для європейської безпеки".

"Статус демілітаризованої зони та хто її патрулюватиме, незрозумілі", заявили деякі союзники України. Американські переговірники говорили про те, що регіон перебуває під спеціальним управлінням, але також запропонували визнати Донецьку та Луганську області, які межують з Донбасом, де-факто російськими, разом із Кримом, зазначає видання.

Дві частково окуповані області, Запорізька та Херсонська, будуть заморожені вздовж нинішньої лінії зіткнення, пише видання.

Помічник з кремля юрій ушаков, схоже, підтримав ідею демілітаризованої зони, припустивши, що замість російських військ, які контролюють цей район, там можна було б розгорнути свою національну гвардію або поліцію, вказує видання.

За словами європейських чиновників, така пропозиція буде вважатися непрацездатною для України та її союзників.

Зі свого боку, Київ послідовно відмовляється від поступок територією та прагне герметичних гарантій безпеки, які б нагадували механізм взаємної оборони НАТО, відомий як стаття 5. Раніше цього тижня він заявив, що його головною метою є з'ясування того, що готові запропонувати західні союзники, зазначає видання.

"Є одне питання, на яке я - і всі українці - хочемо отримати відповідь, - сказав Зеленський Bloomberg у понеділок. - Якщо росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери?"

Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios