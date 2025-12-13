Европейские чиновники все больше обеспокоены тем, что Россия может использовать новое мирное соглашение в Украине, заключенное при посредничестве США, что проложит путь для повторного вторжения на территорию восточного региона Донбасса, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, «опасение, являющееся главным камнем преткновения в последних переговорах, заключается в том, что план США по демилитаризованной зоне даст кремлю прикрытие для развертывания тайных сил в спорной зоне». «кремль может затем использовать гибридную тактику, включая так называемые операции под фальшивым флагом, чтобы подорвать гарантии безопасности США и создать предпосылки для нового вторжения», сказали они.

Почти через четыре года после полномасштабного нападения России контроль над территорией является центром сложных переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой, на фоне того, как официальные лица приближаются к соглашению. Москва требует, чтобы украинские войска вывели свои войска из восточных Донецких и Луганских областей, включая территории, которые Россия не контролирует, тогда как Киев отказывается уступать территорию, отмечает издание.

Детали переговоров не разглашаются. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обсуждали превращение Донбасса в «свободную экономическую зону» под специальным управлением, тогда как Россия выбрала «демилитаризованную зону». На этой неделе Зеленский озвучил идею референдума по потенциальным территориальным решениям для этого региона.

«Но Россия может воспользоваться любым выводом украинских войск с территорий, контролируемых Киевом», сообщили знакомые с ситуацией источники.

Поэтому главной задачей Европы в ближайшие дни и недели является обеспечение того, чтобы любое мирное соглашение не содержало российского троянского коня - говорится в публикации.

Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии относительно этих опасений.

Хотя глава кремля владимир путин, «вероятно, сохраняет свои максималистские цели в Украине, ключевой вопрос заключается в том, продолжает ли москва отвергать любое мирное соглашение, или тактически поддерживает попытки Америки достичь соглашения в ближайшие недели», по словам источников.

«Помимо потенциальной возможности использовать мирный процесс со своим привычным арсеналом гибридных атак, еще одним риском является вмешательство москвы в публичный референдум или выборы, которые могут состояться после мирного урегулирования», заявили они.

Зеленский намерен отправиться в Берлин в понедельник, чтобы встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы продолжить переговоры. По словам людей, знакомых с этим вопросом, «перед встречей советники по национальной безопасности из Украины, Европы и США, как ожидается, проведут обсуждение проектов планов».

Питер Рикеттс, бывший советник по национальной безопасности Великобритании, сказал, что европейцы правы, что их беспокоит предложение США по демилитаризованной зоне. Как только внимание Америки переключится на что-то другое, путин может «создать инциденты как предлог» - например, защиту русскоязычных, - чтобы вмешаться, сказал он.

«Это сделает остальную часть Украины уязвимой для следующего российского наступления, - сказал Рикеттс. - Так что это не просто технический момент, а фундаментальный вопрос - для Украины и для европейской безопасности».

«Статус демилитаризованной зоны и кто ее будет патрулировать, неясны», заявили некоторые союзники Украины. Американские переговорщики говорили о том, что регион находится под специальным управлением, но также предложили признать Донецкую и Луганскую области, граничащие с Донбассом, де-факто российскими, вместе с Крымом, отмечает издание.

Две частично оккупированные области, Запорожская и Херсонская, будут заморожены вдоль нынешней линии соприкосновения, пишет издание.

Помощник из кремля юрий ушаков, похоже, поддержал идею демилитаризованной зоны, предположив, что вместо российских войск, контролирующих этот район, там можно было бы развернуть свою национальную гвардию или полицию, указывает издание.

По словам европейских чиновников, такое предложение будет считаться неработоспособным для Украины и ее союзников.

Со своей стороны, Киев последовательно отказывается от уступок территорией и стремится к герметичным гарантиям безопасности, которые бы напоминали механизм взаимной обороны НАТО, известный как статья 5. Ранее на этой неделе он заявил, что его главной целью является выяснение того, что готовы предложить западные союзники, отмечает издание.

«Есть один вопрос, на который я - и все украинцы - хотим получить ответ, - сказал Зеленский Bloomberg в понедельник. - Если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры?»

