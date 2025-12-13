Европа опасается троянского коня для России в плане Трампа для Украины - Bloomberg

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 декабря, 01:49 • 11912 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 24435 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 30737 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 28946 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 33598 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 39323 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 44234 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 51217 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 39501 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24944 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4.1м/с
62%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Американские спецназовцы перехватили судно из Китая в Иран, изъяв военный груз13 декабря, 01:18 • 17714 просмотра
Беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар13 декабря, 02:28 • 7698 просмотра
В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением ИисусаPhoto13 декабря, 02:48 • 13570 просмотра
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атакиVideo04:32 • 15845 просмотра
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА05:47 • 12032 просмотра
публикации
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00 • 2238 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 23012 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 44242 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 39175 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 51226 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Музыкант
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 39175 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 28824 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 59672 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 49656 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 54429 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
R-360 Нептун

Европа опасается троянского коня для России в плане Трампа для Украины - Bloomberg

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Европейские чиновники обеспокоены, что новое мирное соглашение в Украине, инициированное США, может позволить России использовать демилитаризованную зону для повторного вторжения на Донбасс. Москва требует вывода украинских войск, тогда как Киев отказывается уступать территорию.

Европа опасается троянского коня для России в плане Трампа для Украины - Bloomberg

Европейские чиновники все больше обеспокоены тем, что Россия может использовать новое мирное соглашение в Украине, заключенное при посредничестве США, что проложит путь для повторного вторжения на территорию восточного региона Донбасса, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, «опасение, являющееся главным камнем преткновения в последних переговорах, заключается в том, что план США по демилитаризованной зоне даст кремлю прикрытие для развертывания тайных сил в спорной зоне». «кремль может затем использовать гибридную тактику, включая так называемые операции под фальшивым флагом, чтобы подорвать гарантии безопасности США и создать предпосылки для нового вторжения», сказали они.

Почти через четыре года после полномасштабного нападения России контроль над территорией является центром сложных переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой, на фоне того, как официальные лица приближаются к соглашению. Москва требует, чтобы украинские войска вывели свои войска из восточных Донецких и Луганских областей, включая территории, которые Россия не контролирует, тогда как Киев отказывается уступать территорию, отмечает издание.

Детали переговоров не разглашаются. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обсуждали превращение Донбасса в «свободную экономическую зону» под специальным управлением, тогда как Россия выбрала «демилитаризованную зону». На этой неделе Зеленский озвучил идею референдума по потенциальным территориальным решениям для этого региона.

«Но Россия может воспользоваться любым выводом украинских войск с территорий, контролируемых Киевом», сообщили знакомые с ситуацией источники.

Поэтому главной задачей Европы в ближайшие дни и недели является обеспечение того, чтобы любое мирное соглашение не содержало российского троянского коня

- говорится в публикации.

Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии относительно этих опасений.

Хотя глава кремля владимир путин, «вероятно, сохраняет свои максималистские цели в Украине, ключевой вопрос заключается в том, продолжает ли москва отвергать любое мирное соглашение, или тактически поддерживает попытки Америки достичь соглашения в ближайшие недели», по словам источников.

«Помимо потенциальной возможности использовать мирный процесс со своим привычным арсеналом гибридных атак, еще одним риском является вмешательство москвы в публичный референдум или выборы, которые могут состояться после мирного урегулирования», заявили они.

Зеленский намерен отправиться в Берлин в понедельник, чтобы встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы продолжить переговоры. По словам людей, знакомых с этим вопросом, «перед встречей советники по национальной безопасности из Украины, Европы и США, как ожидается, проведут обсуждение проектов планов».

Питер Рикеттс, бывший советник по национальной безопасности Великобритании, сказал, что европейцы правы, что их беспокоит предложение США по демилитаризованной зоне. Как только внимание Америки переключится на что-то другое, путин может «создать инциденты как предлог» - например, защиту русскоязычных, - чтобы вмешаться, сказал он.

«Это сделает остальную часть Украины уязвимой для следующего российского наступления, - сказал Рикеттс. - Так что это не просто технический момент, а фундаментальный вопрос - для Украины и для европейской безопасности».

«Статус демилитаризованной зоны и кто ее будет патрулировать, неясны», заявили некоторые союзники Украины. Американские переговорщики говорили о том, что регион находится под специальным управлением, но также предложили признать Донецкую и Луганскую области, граничащие с Донбассом, де-факто российскими, вместе с Крымом, отмечает издание.

Две частично оккупированные области, Запорожская и Херсонская, будут заморожены вдоль нынешней линии соприкосновения, пишет издание.

Помощник из кремля юрий ушаков, похоже, поддержал идею демилитаризованной зоны, предположив, что вместо российских войск, контролирующих этот район, там можно было бы развернуть свою национальную гвардию или полицию, указывает издание.

По словам европейских чиновников, такое предложение будет считаться неработоспособным для Украины и ее союзников.

Со своей стороны, Киев последовательно отказывается от уступок территорией и стремится к герметичным гарантиям безопасности, которые бы напоминали механизм взаимной обороны НАТО, известный как статья 5. Ранее на этой неделе он заявил, что его главной целью является выяснение того, что готовы предложить западные союзники, отмечает издание.

«Есть один вопрос, на который я - и все украинцы - хотим получить ответ, - сказал Зеленский Bloomberg в понедельник. - Если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры?»

Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios13.12.25, 09:37 • 1144 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Кир Стармер
Луганская область
Запорожская область
Bloomberg L.P.
НАТО
Вашингтон
Фридрих Мерц
Херсонская область
Великобритания
Крым
Владимир Зеленский
Украина
Берлин