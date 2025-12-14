$42.270.00
Прем'єр Британії та президентка Єврокомісії обговорили "вирішальний момент" для України

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили мирний план для України та використання заморожених російських активів. Сторони погодились, що Європа підтримуватиме Україну задля досягнення справедливого миру.

Прем'єр Британії та президентка Єврокомісії обговорили "вирішальний момент" для України

У суботу, 13 грудня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили мирний план для завершення війни росії проти України та можливості використання заморожених російських активів. Про це інформує пресслужба уряду Британії, передає УНН.

Прем'єр-міністр сьогодні ввечері розмовляв з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Їхня дискусія була зосереджена на поточній роботі над мирним планом під керівництвом США, спрямованим на припинення вбивств в Україні

- йдеться у повідомленні.

Сторони погодились, що зараз "вирішальний момент для майбутнього України, і що Європа стоятиме поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно, щоб досягти справедливого та стійкого миру".

Окрім цього, сторони обговорили прогрес в залученні для допомоги Україні заморожених активів російського режиму та заходи, оголошені під час саміту Велика Британія-ЄС у травні.

Нагадаємо

Радники з зовнішньої політики США, України, Німеччини та інших країн продовжать переговори щодо мирного плану для України в Берліні. Переговори відбудуться напередодні саміту за участю Президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Європейські чиновники стурбовані, що нова мирна угода в Україні, ініційована США, може дозволити Росії використати демілітаризовану зону для повторного вторгнення на Донбас. Москва вимагає виведення українських військ, тоді як Київ відмовляється поступатися територією.

Президент Фінляндії Стубб скасував візит до США заради європейських дискусій щодо миру в Україні13.12.25, 13:54 • 3716 переглядiв

Віта Зеленецька

