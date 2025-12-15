$42.190.08
15:05
"До конца дня надеемся на достижение соглашения": Умеров сообщил о реальном прогрессе в переговорах с СШАPhoto
14:54
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
14:19
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ
Эксклюзив
13:38
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

The Washington Post

Президент Польши стремится к перезагрузке отношений с Украиной во время визита Зеленского

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий предостерег Владимира Зеленского не воспринимать поддержку Польши как должное, призывая к перезагрузке отношений перед их встречей в Варшаве. Навроцкий заявил, что поляки «часто не чувствуют себя партнерами» в отношениях с Украиной.

Президент Польши стремится к перезагрузке отношений с Украиной во время визита Зеленского

Президент Польши Кароль Навроцкий предостерег своего украинского коллегу Владимира Зеленского от того, чтобы он не воспринимал поддержку его страны как должное, призывая к перезагрузке отношений между двумя странами перед их встречей в Варшаве в пятницу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В интервью новостному сайту wp.pl Навроцкий заявил, что поляки "часто не чувствуют себя партнерами" в отношениях со своим восточным соседом, которого Варшава поддерживала военной помощью и принимала беженцев, бежавших от полномасштабного вторжения России почти четыре года назад.

Мы должны поддерживать Украину, и мы это делаем. В то же время мы должны — и я верю, что мне это удастся — добиться того, чтобы Украина относилась к Польше как к партнеру

- цитируют президента в интервью, опубликованном в понедельник.

Как отмечает издание, слова Навроцкого свидетельствуют о потенциально напряженной встрече с Зеленским — их первом официальном контакте с тех пор, как он вступил в должность в августе. Польский президент выступал против членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Также он пытался использовать рост антиукраинских настроений во время своей избирательной кампании в начале этого года. Навроцкий, союзник националистической оппозиции, во время гонки получил поддержку со стороны должностных лиц администрации президента США Дональда Трампа.

Навроцкий неоднократно вступал в споры с правительством премьер-министра Дональда Туска — от назначения послов до определения приоритетов внешней политики.

Дополнение

На прошлой неделе правительство заявило, что передаст Украине дополнительные истребители советского производства. Навроцкий, который также является верховным главнокомандующим вооруженными силами, сообщил, что его не проинформировали об этом решении. Польша также недавно присоединилась к программе НАТО по финансированию закупки американского оружия для Киева, пообещав 100 миллионов долларов.

В то же время именно премьер-министр, а не президент, будет среди десяти европейских лидеров, которые в понедельник встретятся с Зеленским в Берлине для обсуждения гарантий безопасности для Киева и инициированного США плана завершения войны России против Украины.

Президент заявил, что его встреча с Зеленским станет "новым началом в наших отношениях с уважением к стратегическим интересам Польши".

Напомним

Канцелярия Президента Польши подтвердила приглашение Владимира Зеленского в Варшаву 19 декабря. Президенты обсудят вопросы безопасности, экономики и истории.

Ольга Розгон

