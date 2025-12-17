Зеленський може зустрітися з Туском у Польщі 19 грудня

$42.180.06
49.670.01
ukenru
20:01 • 3250 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
15:43 • 12026 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 20430 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 37433 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 25824 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 23201 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 21566 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 21783 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18720 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28224 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.5м/с
89%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 15345 перегляди
Маршаллові острови першими у світі платитимуть усім громадянам по 200 доларів щокварталу17 грудня, 14:28 • 6074 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 13334 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 15261 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 16711 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 16768 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 15319 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 13386 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 37438 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 37734 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Реджеп Тайїп Ердоган
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Європа
Білорусь
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo19:12 • 2288 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo16:22 • 4594 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 15385 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 22526 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 57228 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
YouTube

Зеленський може зустрітися з Туском у Польщі 19 грудня

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском 19 грудня. На зустрічі обговорять питання безпеки та виконання домовленостей, досягнутих у Берліні та Гельсінкі.

Зеленський може зустрітися з Туском у Польщі 19 грудня

У п’ятницю, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський може зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Про це пише польське видання PAP, передає УНН

Деталі

Речник польського уряду Адам Шлапка повідомив, що президент Володимир Зеленський "налаштований на зустріч із прем’єр-міністром Дональдом Туском у Польщі в п’ятницю".

Ми, звісно, організуємо таку зустріч, коли це буде можливо, за умови, що засідання Європейської ради не затягнеться надто надовго

- сказав він.

Зустріч запланована в межах візиту Володимира Зеленського, під час якого сторони мають намір обговорити питання безпеки та виконання домовленостей, досягнутих на нещодавніх переговорах у Берліні й Гельсінкі, а також на засіданні Європейської ради.

Туск розкрив значні розбіжності між Європою та США щодо російських активів16.12.25, 07:59 • 3616 переглядiв

"Мета полягає в тому, щоб зрештою досягти міцного і справедливого миру в інтересах Польщі, України та всього Європейського союзу - тому що це інтереси, що збігаються", - додав Шлапка.

Нагадаємо

Канцелярія Президента Польщі підтвердила запрошення Володимира Зеленського до Варшави 19 грудня. Президенти обговорять питання безпеки, економіки та історії.  

Президент Польщі Кароль Навроцький застеріг Володимира Зеленського не сприймати підтримку Польщі як належне, закликаючи до перезавантаження відносин перед їхньою зустріччю у Варшаві. Навроцький заявив, що поляки "часто не відчувають себе партнерами" у відносинах з Україною.

США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск16.12.25, 04:38 • 21944 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні