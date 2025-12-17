Зеленський може зустрітися з Туском у Польщі 19 грудня

У п’ятницю, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський може зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Про це пише польське видання PAP, передає УНН.

Деталі

Речник польського уряду Адам Шлапка повідомив, що президент Володимир Зеленський "налаштований на зустріч із прем’єр-міністром Дональдом Туском у Польщі в п’ятницю".

Ми, звісно, організуємо таку зустріч, коли це буде можливо, за умови, що засідання Європейської ради не затягнеться надто надовго - сказав він.

Зустріч запланована в межах візиту Володимира Зеленського, під час якого сторони мають намір обговорити питання безпеки та виконання домовленостей, досягнутих на нещодавніх переговорах у Берліні й Гельсінкі, а також на засіданні Європейської ради.

"Мета полягає в тому, щоб зрештою досягти міцного і справедливого миру в інтересах Польщі, України та всього Європейського союзу - тому що це інтереси, що збігаються", - додав Шлапка.

Нагадаємо

Канцелярія Президента Польщі підтвердила запрошення Володимира Зеленського до Варшави 19 грудня. Президенти обговорять питання безпеки, економіки та історії.

Президент Польщі Кароль Навроцький застеріг Володимира Зеленського не сприймати підтримку Польщі як належне, закликаючи до перезавантаження відносин перед їхньою зустріччю у Варшаві. Навроцький заявив, що поляки "часто не відчувають себе партнерами" у відносинах з Україною.

