Зеленский может встретиться с Туском в Польше 19 декабря

20:01 • 4350 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 13063 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 21237 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 38480 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 26296 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 23434 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 21742 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21850 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18770 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28272 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 15879 просмотра
Маршалловы острова первыми в мире будут платить всем гражданам по 200 долларов ежеквартально17 декабря, 14:28 • 6688 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 13972 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 15962 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 17422 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 17507 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 16047 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 14047 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 11:22 • 38482 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 38075 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo19:12 • 2638 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo16:22 • 4956 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 15953 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 22689 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 57386 просмотра
Зеленский может встретиться с Туском в Польше 19 декабря

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском 19 декабря. На встрече обсудят вопросы безопасности и выполнения договоренностей, достигнутых в Берлине и Хельсинки.

Зеленский может встретиться с Туском в Польше 19 декабря

В пятницу, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом пишет польское издание PAP, передает УНН

Детали

Представитель польского правительства Адам Шлапка сообщил, что президент Владимир Зеленский "настроен на встречу с премьер-министром Дональдом Туском в Польше в пятницу".

Мы, конечно, организуем такую встречу, когда это будет возможно, при условии, что заседание Европейского совета не затянется слишком надолго

- сказал он.

Встреча запланирована в рамках визита Владимира Зеленского, в ходе которого стороны намерены обсудить вопросы безопасности и выполнения договоренностей, достигнутых на недавних переговорах в Берлине и Хельсинки, а также на заседании Европейского совета.

Туск раскрыл значительные разногласия между Европой и США по российским активам16.12.25, 07:59 • 3620 просмотров

"Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге достичь прочного и справедливого мира в интересах Польши, Украины и всего Европейского союза - потому что это совпадающие интересы", - добавил Шлапка.

Напомним

Канцелярия Президента Польши подтвердила приглашение Владимира Зеленского в Варшаву 19 декабря. Президенты обсудят вопросы безопасности, экономики и истории.  

Президент Польши Кароль Навроцкий предостерег Владимира Зеленского не воспринимать поддержку Польши как должное, призывая к перезагрузке отношений перед их встречей в Варшаве. Навроцкий заявил, что поляки "часто не чувствуют себя партнерами" в отношениях с Украиной.

США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск16.12.25, 04:38 • 21954 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине