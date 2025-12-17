Зеленский может встретиться с Туском в Польше 19 декабря
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском 19 декабря. На встрече обсудят вопросы безопасности и выполнения договоренностей, достигнутых в Берлине и Хельсинки.
В пятницу, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом пишет польское издание PAP, передает УНН.
Детали
Представитель польского правительства Адам Шлапка сообщил, что президент Владимир Зеленский "настроен на встречу с премьер-министром Дональдом Туском в Польше в пятницу".
Мы, конечно, организуем такую встречу, когда это будет возможно, при условии, что заседание Европейского совета не затянется слишком надолго
Встреча запланирована в рамках визита Владимира Зеленского, в ходе которого стороны намерены обсудить вопросы безопасности и выполнения договоренностей, достигнутых на недавних переговорах в Берлине и Хельсинки, а также на заседании Европейского совета.
Туск раскрыл значительные разногласия между Европой и США по российским активам16.12.25, 07:59 • 3620 просмотров
"Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге достичь прочного и справедливого мира в интересах Польши, Украины и всего Европейского союза - потому что это совпадающие интересы", - добавил Шлапка.
Напомним
Канцелярия Президента Польши подтвердила приглашение Владимира Зеленского в Варшаву 19 декабря. Президенты обсудят вопросы безопасности, экономики и истории.
Президент Польши Кароль Навроцкий предостерег Владимира Зеленского не воспринимать поддержку Польши как должное, призывая к перезагрузке отношений перед их встречей в Варшаве. Навроцкий заявил, что поляки "часто не чувствуют себя партнерами" в отношениях с Украиной.
США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск16.12.25, 04:38 • 21954 просмотра