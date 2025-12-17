Зеленский может встретиться с Туском в Польше 19 декабря

В пятницу, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом пишет польское издание PAP, передает УНН.

Детали

Представитель польского правительства Адам Шлапка сообщил, что президент Владимир Зеленский "настроен на встречу с премьер-министром Дональдом Туском в Польше в пятницу".

Мы, конечно, организуем такую встречу, когда это будет возможно, при условии, что заседание Европейского совета не затянется слишком надолго - сказал он.

Встреча запланирована в рамках визита Владимира Зеленского, в ходе которого стороны намерены обсудить вопросы безопасности и выполнения договоренностей, достигнутых на недавних переговорах в Берлине и Хельсинки, а также на заседании Европейского совета.

"Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге достичь прочного и справедливого мира в интересах Польши, Украины и всего Европейского союза - потому что это совпадающие интересы", - добавил Шлапка.

Напомним

Канцелярия Президента Польши подтвердила приглашение Владимира Зеленского в Варшаву 19 декабря. Президенты обсудят вопросы безопасности, экономики и истории.

Президент Польши Кароль Навроцкий предостерег Владимира Зеленского не воспринимать поддержку Польши как должное, призывая к перезагрузке отношений перед их встречей в Варшаве. Навроцкий заявил, что поляки "часто не чувствуют себя партнерами" в отношениях с Украиной.

