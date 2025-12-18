$42.340.15
17:01 • 1132 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30 • 9270 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 10383 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 11786 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 19413 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 25601 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 11319 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 20835 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 18503 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
18 грудня, 10:52 • 15884 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
Зеленський прибув до Польщі

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Польщі. Запланована зустріч із польським президентом Каролем Навроцьким.

Зеленський прибув до Польщі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом, передає УНН.

Відомо, що у Зеленського запланована зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Доповнення 

Раніше повідомлялося, що канцелярія президента Польщі офіційно підтвердила, що запропонувала Зеленському відвідати Варшаву 19 грудня для зустрічі з Президентом Каролем Навроцьким.

Також повідомлялося, що у п’ятницю, 19 грудня, Зеленський може зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Президент Польщі Кароль Навроцький застеріг свого українського колегу Володимира Зеленського від того, щоб він не сприймав підтримку його країни як належне, закликаючи до перезавантаження відносин між двома країнами перед їхньою зустріччю у Варшаві в п'ятницю.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський відвідав Брюссель на тлі очікуваного сьогодні там вирішального саміту ЄС, де мають зокрема розглянути питання фінансування для України на наступні роки. 

Павло Башинський

Політика
Володимир Зеленський
Польща