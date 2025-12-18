Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом, передає УНН.

Відомо, що у Зеленського запланована зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що канцелярія президента Польщі офіційно підтвердила, що запропонувала Зеленському відвідати Варшаву 19 грудня для зустрічі з Президентом Каролем Навроцьким.

Також повідомлялося, що у п’ятницю, 19 грудня, Зеленський може зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Президент Польщі Кароль Навроцький застеріг свого українського колегу Володимира Зеленського від того, щоб він не сприймав підтримку його країни як належне, закликаючи до перезавантаження відносин між двома країнами перед їхньою зустріччю у Варшаві в п'ятницю.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відвідав Брюссель на тлі очікуваного сьогодні там вирішального саміту ЄС, де мають зокрема розглянути питання фінансування для України на наступні роки.