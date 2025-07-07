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Швейцарія виділить 5 млрд франків на відбудову України

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Маєю Рінікер. Швейцарія виділить 5 мільярдів швейцарських франків на відбудову України та розглядає приєднання до коаліції з повернення українських дітей.

Швейцарія виділить 5 млрд франків на відбудову України

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із Президенткою Національної ради Федеральних зборів Швейцарської Конфедерації Маєю Рінікер. Глава держави оголосив про рішення Швейцарії виділити 5 млрд швейцарських франків на відбудову України протягом наступних років, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави зауважив, що цей візит свідчить про її особисту підтримку та солідарність з Україною.

"Я вважаю, що це важливі сигнали в такий складний для людей період – бачити лідерів країн, прихильників, наших партнерів, які нас підтримують. І бачити їх не тільки в столиці, тому ми дуже високо цінуємо це", – зазначив Президент.

Зеленський подякував за підтримку гуманітарного розмінування та фінансову допомогу, зокрема за рішення виділити 5 млрд швейцарських франків на відбудову України протягом наступних років.

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Глава держави також відзначив організацію Саміту миру у швейцарському Бюргенштоку минулого року, який попри те, що не приніс миру для України, став важливим кроком у мирному процесі.

Наша позиція незмінна: ми засуджуємо російську агресію проти України, ми залишаємося відданими всеосяжному, справедливому й тривалому миру, міжнародному праву та Статуту ООН 

– наголосила Рінікер.

Додамо

Крім того, ішлося про посилення санкційного тиску на росію. Окремий фокус – постачання до рф критичних компонентів і технологій, які використовуються для виробництва дронів і ракет. Важливо зупинити будь-які такі постачання й забезпечити контроль з боку оборонних виробників за тим, куди потрапляє їхня продукція.

Зеленський і Рінікер приділили увагу поверненню українських дітей, яких викрала або незаконно перемістила росія. Президент наголосив, що це питання є одним із пріоритетів України, та відзначив важливість приєднання Швейцарії до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і підтримки ініціативи Bring Kids Back UA, завдяки якій вдалося повернути близько 1500 дітей. Швейцарія вже розглядає таку можливість, тривають відповідні процедури в парламенті.

Також обговорили роботу швейцарських компаній в Україні. Зеленський подякував за те, що вони не лише зберігають робочі місця, а й збільшують їхню кількість. Для України важливо, щоб швейцарський бізнес залишався в країні та продовжував працювати.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
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Швейцарія
Володимир Зеленський
Україна
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