У Швейцарії можуть скасувати статус захисту S для українців

У Швейцарії політики вимагають переглянути статус захисту для українців. Швейцарська народна партія закликала Національну раду країни повністю скасувати статус захисту S для громадян України. Ініціатори апелюють до того, що "значна частина української території наразі стабільна та не перебуває в зоні бойових дій". Про це повідомляє видання Neue Zürcher Zeitung (NZZ), передає УНН.

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Станом на травень 2025 року у Швейцарії перебували понад 69 тисяч українців зі статусом S. Від початку року зафіксовано 3300 нових звернень за захистом, тоді як близько 2600 осіб повернулися до України. Попри зростання рівня зайнятості, дві третини українських біженців досі залежать від допомоги кантонів і муніципалітетів, які забезпечують їх житлом і базовою підтримкою.

Ще у 2024 році швейцарський парламент підтримав ініціативу Естер Фрідлі, яка передбачає обмеження надання статусу S українцям, що прибувають із регіонів без активних бойових дій чи окупації. Ці правила не поширюються на тих, хто вже отримав захист. До літньої парламентської перерви Федеральна рада має затвердити перелік українських регіонів, які вважатимуться безпечними.

Швейцарія не єдина країна, яка посилює вимоги до українських біженців. Раніше Норвегія визнала 14 областей України безпечними та зобов’язала їхніх мешканців подавати окремі заяви на притулок. Такий підхід зменшив кількість нових звернень, проте не вплинув суттєво на загальну кількість біженців.

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У Швейцарії, за офіційними даними, лише близько 6400 осіб прибули з тих регіонів, які Норвегія вважає безпечними — зокрема з Київщини, яка нині знову перебуває під масованими обстрілами.

Очікується, що навіть у разі обмеження статусу S, потік українців до Швейцарії суттєво не зменшиться, адже більшість прибуває з небезпечних регіонів і зможе претендувати на притулок в інший спосіб. Утім, це може створити додаткове навантаження на систему розгляду заяв і викликати політичні суперечки. Водночас на тлі можливої нової хвилі біженців у разі ескалації війни в Україні позиція Швейцарії виглядає менш солідарною на тлі більш активної підтримки Києва з боку інших країн Європи.

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Нагадаємо

Країни-члени Європейського Союзу погодилися продовжити тимчасовий захист для біженців з України, рішення про продовження тимчасового захисту Рада ЄС офіційно ухвалить на одній із найближчих сесій.