Австрія призначила уповноваженого, який сприятиме поверненню українських біженців додому - Ван дер Беллен
Київ • УНН
В Австрії перебуває 70 тисяч українців, які хочуть повернутися додому. Для допомоги їм було призначено урядового координатора Вольфганга Артінгрувера.
В Австрії перебуває близько 70 тисяч українських біженців, частина з яких хоче повернутися. Австрія призначила урядового координатора, який сприятиме їм, повідомив федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен, передає УНН.
Українці, які виїхали через напад росії на Україну, знийшли притулок у нас. Ми припускаємо, що це 70 тисяч осіб в Австрії. Вони є важливою зв'язковою ланкою між нашими країнами
Він наголосив, що багато українських біженців хочуть повернутися на Батьківщину і Австрія сприятиме їм. Для цього було призначено урядового координатора.
Багато хто з них при першій можливості хочуть повернутися в Україну. Австрія хоче допомогти при цьому. І саме тому ми призначили австрійського урядового координатора по відновленню України пана Вольфганга Артінгрувера
Доповнення
Президент Володимир Зеленський зустрівся з своїм австрійським колегою Ван дер Белленом у Відні.
У Відомстві канцлера повідомили, що основна увага буде приділена економічній співпраці та підтримці відбудови України.