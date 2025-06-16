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Австрия назначила уполномоченного, который будет способствовать возвращению украинских беженцев домой - Ван дер Беллен

Киев • УНН

 • 688 просмотра

В Австрии находится 70 тысяч украинцев, которые хотят вернуться домой. Для помощи им был назначен правительственный координатор Вольфганг Артингрубер.

Австрия назначила уполномоченного, который будет способствовать возвращению украинских беженцев домой - Ван дер Беллен

В Австрии находится около 70 тысяч украинских беженцев, часть из которых хочет вернуться. Австрия назначила правительственного координатора, который будет способствовать им, сообщил федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, передает УНН.

Украинцы, которые выехали из-за нападения россии на Украину, нашли убежище у нас. Мы предполагаем, что это 70 тысяч человек в Австрии. Они являются важным связующим звеном между нашими странами

- рассказал президент.

Он подчеркнул, что многие украинские беженцы хотят вернуться на Родину и Австрия будет способствовать им. Для этого был назначен правительственный координатор.

Многие из них при первой возможности хотят вернуться в Украину. Австрия хочет помочь при этом. И именно поэтому мы назначили австрийского правительственного координатора по восстановлению Украины господина Вольфганга Артингрувера

- сообщил Ван дер Беллен.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский встретился со своим австрийским коллегой Ван дер Белленом в Вене.

В Ведомстве канцлера сообщили, что основное внимание будет уделено экономическому сотрудничеству и поддержке восстановления Украины.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости МираНаши за границей
Вена
Александр Ван дер Беллен
Австрия
Владимир Зеленский
Украина
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