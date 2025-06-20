В Швейцарии могут отменить статус защиты S для украинцев

В Швейцарии политики требуют пересмотреть статус защиты для украинцев. Швейцарская народная партия призвала Национальный совет страны полностью отменить статус защиты S для граждан Украины. Инициаторы апеллируют к тому, что "значительная часть украинской территории сейчас стабильна и не находится в зоне боевых действий". Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ), передает УНН.

Детали

По состоянию на май 2025 года в Швейцарии находились более 69 тысяч украинцев со статусом S. С начала года зафиксировано 3300 новых обращений за защитой, тогда как около 2600 человек вернулись в Украину. Несмотря на рост уровня занятости, две трети украинских беженцев до сих пор зависят от помощи кантонов и муниципалитетов, которые обеспечивают их жильем и базовой поддержкой.

Ещё в 2024 году швейцарский парламент поддержал инициативу Эстер Фридли, которая предусматривает ограничение предоставления статуса S украинцам, прибывающим из регионов без активных боевых действий или оккупации. Эти правила не распространяются на тех, кто уже получил защиту. До летнего парламентского перерыва Федеральный совет должен утвердить перечень украинских регионов, которые будут считаться безопасными.

Швейцария не единственная страна, которая ужесточает требования к украинским беженцам. Ранее Норвегия признала 14 областей Украины безопасными и обязала их жителей подавать отдельные заявления на убежище. Такой подход уменьшил количество новых обращений, однако не повлиял существенно на общее количество беженцев.

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В Швейцарии, по официальным данным, лишь около 6400 человек прибыли из тех регионов, которые Норвегия считает безопасными — в частности из Киевской области, которая сейчас снова находится под массированными обстрелами.

Ожидается, что даже в случае ограничения статуса S, поток украинцев в Швейцарию существенно не уменьшится, ведь большинство прибывает из опасных регионов и сможет претендовать на убежище другим способом. Впрочем, это может создать дополнительную нагрузку на систему рассмотрения заявлений и вызвать политические споры. В то же время на фоне возможной новой волны беженцев в случае эскалации войны в Украине позиция Швейцарии выглядит менее солидарной на фоне более активной поддержки Киева со стороны других стран Европы.

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Напомним

Страны-члены Европейского Союза согласились продлить временную защиту для беженцев из Украины, решение о продлении временной защиты Совет ЕС официально примет на одной из ближайших сессий.