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Швейцарія затвердила двосторонню угоду з Україною щодо відбудови

Київ • УНН

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Уряд Швейцарії погодив проєкт угоди про співпрацю з Україною щодо відновлення, що створить правову основу для залучення швейцарського приватного сектору. Угода передбачає безповоротну фінансову допомогу для закупівлі товарів та послуг у швейцарських компаній.

Швейцарія затвердила двосторонню угоду з Україною щодо відбудови

Швейцарський уряд погодив проєкт двосторонньої угоди про співпрацю між Швейцарією та Україною щодо відновлення країни. Про це йдеться в заяві уряду Швейцарії, передає УНН.

На своєму засіданні 25 червня Федеральна Рада схвалила проєкт двосторонньої угоди про співпрацю між Швейцарією та Україною щодо відновлення країни. Проєкт угоди створить правову основу для більш тісного залучення швейцарського приватного сектору до процесу відновлення України. Угода буде підписана під час Конференції з відновлення України 2025 року, яка відбудеться у Римі. Після підписання Федеральна Рада ініціює процедуру консультацій та подасть відповідне звернення до швейцарського парламенту для ратифікації 

- йдеться в повідомленні.

Деталі

У заяві зазначається, що відновлення України ставить величезні виклики, тому влітку 2024 року Федеральна рада країни розробила низку заходів для заохочення більшого залучення швейцарського приватного сектору як доповнення до гуманітарної допомоги та звичайних проєктів міжнародного співробітництва в Україні.

Наразі робота з приватним сектором обмежується швейцарськими компаніями, які вже працюють в Україні. Для того, щоб швейцарські компанії, які ще не присутні в Україні, могли брати участь у цій роботі, необхідна нова правова база.

Угода дозволить Швейцарії надавати Україні безповоротну фінансову допомогу для закупівлі товарів та послуг у швейцарських компаній для проектів з відновлення. Підтримка надаватиметься насамперед у секторах, які є пріоритетними для України, де швейцарське міжнародне співробітництво вже здійснюється і де Швейцарія має конкурентні переваги. До них належать енергетика, транспорт і мобільність, машини та обладнання, будівництво, водне господарство, а також запобігання та реагування на катастрофи

- зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що угоду підпишуть делегат Федеральної Ради Швейцарії в Україні Жак Гербер та перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко в кулуарах четвертої Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року.

12 лютого Федеральна рада ухвалила програму для України на 2025–2028 роки яка знаменує початок дванадцятирічного процесу федеральної підтримки реконструкції, реформ та сталого розвитку в Україні. На цю мету з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року виділено 1,5 млрд франків (1,86 млрд доларів), третину з яких буде виділено на збільшення участі швейцарського приватного сектору у відбудові України.

Нагадаємо

У Швейцарії політики вимагають переглянути статус захисту для українців. Швейцарська народна партія закликала Національну раду країни повністю скасувати статус захисту S для громадян України. Ініціатори апелюють до того, що "значна частина української території наразі стабільна та не перебуває в зоні бойових дій".

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаНовини Світу
Свириденко Юлія Анатоліївна
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