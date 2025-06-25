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Швейцария утвердила двустороннее соглашение с Украиной по восстановлению

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Правительство Швейцарии согласовало проект соглашения о сотрудничестве с Украиной по восстановлению, что создаст правовую основу для привлечения швейцарского частного сектора. Соглашение предусматривает безвозвратную финансовую помощь для закупки товаров и услуг у швейцарских компаний.

Швейцария утвердила двустороннее соглашение с Украиной по восстановлению

Швейцарское правительство согласовало проект двустороннего соглашения о сотрудничестве между Швейцарией и Украиной по восстановлению страны. Об этом говорится в заявлении правительства Швейцарии, передает УНН.

На своем заседании 25 июня Федеральный Совет одобрил проект двустороннего соглашения о сотрудничестве между Швейцарией и Украиной по восстановлению страны. Проект соглашения создаст правовую основу для более тесного привлечения швейцарского частного сектора к процессу восстановления Украины. Соглашение будет подписано во время Конференции по восстановлению Украины 2025 года, которая состоится в Риме. После подписания Федеральный Совет инициирует процедуру консультаций и подаст соответствующее обращение в швейцарский парламент для ратификации 

- говорится в сообщении.

Детали

В заявлении отмечается, что восстановление Украины ставит огромные вызовы, поэтому летом 2024 года Федеральный совет страны разработал ряд мер для поощрения большего привлечения швейцарского частного сектора в качестве дополнения к гуманитарной помощи и обычным проектам международного сотрудничества в Украине.

В настоящее время работа с частным сектором ограничивается швейцарскими компаниями, которые уже работают в Украине. Для того, чтобы швейцарские компании, которые еще не присутствуют в Украине, могли участвовать в этой работе, необходима новая правовая база.

Соглашение позволит Швейцарии предоставлять Украине безвозвратную финансовую помощь для закупки товаров и услуг у швейцарских компаний для проектов по восстановлению. Поддержка будет оказываться прежде всего в секторах, которые являются приоритетными для Украины, где швейцарское международное сотрудничество уже осуществляется и где Швейцария имеет конкурентные преимущества. К ним относятся энергетика, транспорт и мобильность, машины и оборудование, строительство, водное хозяйство, а также предотвращение и реагирование на катастрофы

- отмечается в сообщении.

Сообщается, что соглашение подпишут делегат Федерального Совета Швейцарии в Украине Жак Гербер и первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко в кулуарах четвертой Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.

12 февраля Федеральный совет принял программу для Украины на 2025–2028 годы, которая знаменует начало двенадцатилетнего процесса федеральной поддержки реконструкции, реформ и устойчивого развития в Украине. На эту цель из бюджета международного сотрудничества до 2028 года выделено 1,5 млрд франков (1,86 млрд долларов), треть из которых будет выделена на увеличение участия швейцарского частного сектора в восстановлении Украины.

Напомним

В Швейцарии политики требуют пересмотреть статус защиты для украинцев. Швейцарская народная партия призвала Национальный совет страны полностью отменить статус защиты S для граждан Украины. Инициаторы апеллируют к тому, что "значительная часть украинской территории в настоящее время стабильна и не находится в зоне боевых действий".

Павел Башинский

Павел Башинский

ЭкономикаНовости Мира
Юлия Свириденко
Рим
Швейцария
Украина
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