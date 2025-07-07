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Швейцария выделит 5 млрд франков на восстановление Украины

Киев • УНН

 • 603 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Национального совета Федерального собрания Швейцарии Майей Риникер. Швейцария выделит 5 миллиардов швейцарских франков на восстановление Украины и рассматривает присоединение к коалиции по возвращению украинских детей.

Швейцария выделит 5 млрд франков на восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с Президентом Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Майей Риникер. Глава государства объявил о решении Швейцарии выделить 5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины в течение следующих лет, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства отметил, что этот визит свидетельствует о ее личной поддержке и солидарности с Украиной.

"Я считаю, что это важные сигналы в такой сложный для людей период – видеть лидеров стран, сторонников, наших партнеров, которые нас поддерживают. И видеть их не только в столице, поэтому мы очень высоко ценим это", – отметил Президент.

Зеленский поблагодарил за поддержку гуманитарного разминирования и финансовую помощь, в частности за решение выделить 5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины в течение следующих лет.

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Глава государства также отметил организацию Саммита мира в швейцарском Бюргенштоке в прошлом году, который, несмотря на то, что не принес мира для Украины, стал важным шагом в мирном процессе.

Наша позиция неизменна: мы осуждаем российскую агрессию против Украины, мы остаемся приверженными всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, международному праву и Уставу ООН 

– подчеркнула Риникер.

Добавим

Кроме того, речь шла об усилении санкционного давления на россию. Отдельный фокус – поставки в рф критических компонентов и технологий, которые используются для производства дронов и ракет. Важно остановить любые такие поставки и обеспечить контроль со стороны оборонных производителей за тем, куда попадает их продукция.

Зеленский и Риникер уделили внимание возвращению украинских детей, которых похитила или незаконно переместила россия. Президент подчеркнул, что этот вопрос является одним из приоритетов Украины, и отметил важность присоединения Швейцарии к Международной коалиции за возвращение украинских детей и поддержки инициативы Bring Kids Back UA, благодаря которой удалось вернуть около 1500 детей. Швейцария уже рассматривает такую возможность, продолжаются соответствующие процедуры в парламенте.

Также обсудили работу швейцарских компаний в Украине. Зеленский поблагодарил за то, что они не только сохраняют рабочие места, но и увеличивают их количество. Для Украины важно, чтобы швейцарский бизнес оставался в стране и продолжал работать.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Организация Объединенных Наций
Швейцария
Владимир Зеленский
Украина
Киев
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