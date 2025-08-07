Швейцарські політики наполягають на скасуванні угоди про купівлю винищувачів F-35 після запровадження мит США - Bloomberg
Київ • УНН
Швейцарські політики розглядають скасування замовлення на винищувачі F-35A від Lockheed Martin Corp після запровадження США 39% тарифів. Вартість угоди до 9,1 мільярда доларів США стала спірною через "непорозуміння" щодо ціни та митний шок.
Швейцарські політики різних партій прагнуть скасувати замовлення на три десятки винищувачів F-35A від американського оборонного конгломерату Lockheed Martin Corp після того, як президент Дональд Трамп запровадив на цю країну одні з найсуворіших мит у світі. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Голоси, які вимагають від швейцарців відкликати або хоча б переглянути заплановану покупку, яка може коштувати до 7,3 мільярда швейцарських франків (9,1 мільярда доларів), набрали обертів у Берні після того, як Трамп запровадив 39% тарифну ставку для цієї європейської країни.
Проект закупівель був спірною темою у Швейцарії протягом тижнів після того, як урядовці визнали "непорозуміння" з Вашингтоном щодо того, скільки коштуватимуть літаки.
Країна, яка кидає в нас каміння в торгівлі, не повинна отримувати подарунок
Трамп збереже 10% мита, але не всім: Білий дім представив новий тарифний план для десятків країн01.08.25, 04:08 • 4543 перегляди
Седрік Вермут, співголова швейцарських соціал-демократів, вимагав проведення повторного плебісциту, щоб населення могло зупинити закупівлі
Пропозиції лівих мабуть отримають підтримку поза їхніми власними рядами, оскільки тарифний хаос минулого тижня розширив фронт політиків, які ставлять під сумнів, чи буде купівля у Lockheed Martin правильним вибором, оскільки геополітичні реалії змінюються.
Тридцять шість літаків становлять приблизно третину від того, що компанія поставила у 2024 році. Lockheed Martin вже зіткнулася з труднощами цього року, отримавши 1,6 мільярда доларів витрат під час звітування про прибутки в липні, тоді як Пентагон різко скоротив запропоновані закупівлі F-35 на 2026 фінансовий рік і вклав більше грошей у програми конкурентів.
Я не знаю, як наші люди сприймуть купівлю винищувачів F-35 за цінами, вищими, ніж передбачалося спочатку, особливо після американського митного шоку
Портманн сказав, що уряд повинен розглянути "повне або часткове припинення дії контракту та просто проковтнути потенційні збитки". Потім він повинен вивчити, які прогалини в обороні країни можна закрити завдяки тіснішій співпраці з європейськими партнерами, сказав він.
Це відповідає ширшій темі політики безпеки Швейцарії, яка свідчить про те, що її власна оборонна промисловість обмежена правилами, які забороняють продаж у зони конфлікту, такі як Україна. Але країна сигналізувала про зміну напрямку, зобов'язавшись закуповувати щонайменше 30% своєї зброї з Європи та прагнучи переговорів з Європейським Союзом щодо безпеки.
Мита Трампа для Індії псують розрахунки Моді по російській нафті: Bloomberg роз'яснило ситуацію07.08.25, 10:55 • 2164 перегляди
Швейцарія сплачує одні з найвищих мит Трампа після того, як уряд зазнав невдачі в останній спробі змусити президента США знизити ставку. 39% надбавка на експорт - від швейцарських розкішних годинників до кавових капсул Nespresso - є найбільшою серед розвинених країн і порівнюється з 15% у сусідньому Європейському Союзі.
Протидія американським винищувачам суперечить ідеї використовувати літаки для заспокоєння Вашингтона в митних переговорах. Погодження на вищу ціну та потенційне замовлення більшої кількості літаків може допомогти переконати Трампа, враховуючи те, як закупівля озброєння фігурувала в інших його торговельних угодах.
Державний секретар США Марко Рубіо, який наразі також є тимчасовим радником з національної безпеки, зустрівся з Келлер-Саттер під час її екстреного візиту до США в середу. У заяві Державного департаменту йдеться, що під час переговорів вони "підтвердили свою відданість зміцненню двосторонньої оборонної співпраці".
Доповнення
Нові тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, вступили в силу, підвищивши середню ставку мита в США до 15,2%. Це найвищий показник з часів Другої світової війни, що стало новим випробуванням для світової економіки.