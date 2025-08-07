Швейцарські політики наполягають на скасуванні угоди про купівлю винищувачів F-35 після запровадження мит США - Bloomberg

Швейцарські політики різних партій прагнуть скасувати замовлення на три десятки винищувачів F-35A від американського оборонного конгломерату Lockheed Martin Corp після того, як президент Дональд Трамп запровадив на цю країну одні з найсуворіших мит у світі. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Голоси, які вимагають від швейцарців відкликати або хоча б переглянути заплановану покупку, яка може коштувати до 7,3 мільярда швейцарських франків (9,1 мільярда доларів), набрали обертів у Берні після того, як Трамп запровадив 39% тарифну ставку для цієї європейської країни.

Проект закупівель був спірною темою у Швейцарії протягом тижнів після того, як урядовці визнали "непорозуміння" з Вашингтоном щодо того, скільки коштуватимуть літаки.

Країна, яка кидає в нас каміння в торгівлі, не повинна отримувати подарунок - сказав законодавець від партії "Зелені" Бальтазар Глеттлі, який навесні подав пропозицію про скасування проекту закупівель, яка може бути обговорена в парламенті вже у вересні.

Трамп збереже 10% мита, але не всім: Білий дім представив новий тарифний план для десятків країн

Седрік Вермут, співголова швейцарських соціал-демократів, вимагав проведення повторного плебісциту, щоб населення могло зупинити закупівлі - заявив він Bloomberg у своїй електронній заяві.

Пропозиції лівих мабуть отримають підтримку поза їхніми власними рядами, оскільки тарифний хаос минулого тижня розширив фронт політиків, які ставлять під сумнів, чи буде купівля у Lockheed Martin правильним вибором, оскільки геополітичні реалії змінюються.

Тридцять шість літаків становлять приблизно третину від того, що компанія поставила у 2024 році. Lockheed Martin вже зіткнулася з труднощами цього року, отримавши 1,6 мільярда доларів витрат під час звітування про прибутки в липні, тоді як Пентагон різко скоротив запропоновані закупівлі F-35 на 2026 фінансовий рік і вклав більше грошей у програми конкурентів.

Я не знаю, як наші люди сприймуть купівлю винищувачів F-35 за цінами, вищими, ніж передбачалося спочатку, особливо після американського митного шоку - сказав Ганс-Петер Портманн, ліберальний законодавець і член партії президента Швейцарії Карін Келлер-Суттер.

Портманн сказав, що уряд повинен розглянути "повне або часткове припинення дії контракту та просто проковтнути потенційні збитки". Потім він повинен вивчити, які прогалини в обороні країни можна закрити завдяки тіснішій співпраці з європейськими партнерами, сказав він.

Це відповідає ширшій темі політики безпеки Швейцарії, яка свідчить про те, що її власна оборонна промисловість обмежена правилами, які забороняють продаж у зони конфлікту, такі як Україна. Але країна сигналізувала про зміну напрямку, зобов'язавшись закуповувати щонайменше 30% своєї зброї з Європи та прагнучи переговорів з Європейським Союзом щодо безпеки.

Мита Трампа для Індії псують розрахунки Моді по російській нафті: Bloomberg роз'яснило ситуацію

Швейцарія сплачує одні з найвищих мит Трампа після того, як уряд зазнав невдачі в останній спробі змусити президента США знизити ставку. 39% надбавка на експорт - від швейцарських розкішних годинників до кавових капсул Nespresso - є найбільшою серед розвинених країн і порівнюється з 15% у сусідньому Європейському Союзі.

Протидія американським винищувачам суперечить ідеї використовувати літаки для заспокоєння Вашингтона в митних переговорах. Погодження на вищу ціну та потенційне замовлення більшої кількості літаків може допомогти переконати Трампа, враховуючи те, як закупівля озброєння фігурувала в інших його торговельних угодах.

Державний секретар США Марко Рубіо, який наразі також є тимчасовим радником з національної безпеки, зустрівся з Келлер-Саттер під час її екстреного візиту до США в середу. У заяві Державного департаменту йдеться, що під час переговорів вони "підтвердили свою відданість зміцненню двосторонньої оборонної співпраці".

Доповнення

Нові тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, вступили в силу, підвищивши середню ставку мита в США до 15,2%. Це найвищий показник з часів Другої світової війни, що стало новим випробуванням для світової економіки.