Эксклюзив
11:55 • 11452 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 37628 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 53912 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 51095 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 33939 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 39937 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 53668 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55073 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119224 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 69276 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Швейцарские политики настаивают на отмене сделки по покупке истребителей F-35 после введения пошлин США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Швейцарские политики рассматривают отмену заказа на истребители F-35A от Lockheed Martin Corp после введения США 39% тарифов. Стоимость сделки до 9,1 миллиарда долларов США стала спорной из-за "недопонимания" относительно цены и таможенного шока.

Швейцарские политики настаивают на отмене сделки по покупке истребителей F-35 после введения пошлин США - Bloomberg

Швейцарские политики из разных партий стремятся отменить заказ на три десятка истребителей F-35A у американского оборонного конгломерата Lockheed Martin Corp после того, как президент Дональд Трамп ввел в отношении этой страны одни из самых суровых пошлин в мире. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Голоса, требующие от швейцарцев отозвать или хотя бы пересмотреть запланированную покупку, которая может стоить до 7,3 миллиарда швейцарских франков (9,1 миллиарда долларов), набрали обороты в Берне после того, как Трамп ввел 39% тарифную ставку для этой европейской страны.

Проект закупок был спорной темой в Швейцарии в течение недель после того, как правительственные чиновники признали "недоразумение" с Вашингтоном относительно того, сколько будут стоить самолеты.

Страна, которая бросает в нас камни в торговле, не должна получать подарок

- сказал законодатель от партии "Зеленые" Бальтазар Глеттли, который весной подал предложение об отмене проекта закупок, которое может быть обсуждено в парламенте уже в сентябре.

Трамп сохранит 10% пошлин, но не всем: Белый дом представил новый тарифный план для десятков стран01.08.2025, 04:08 • 4543 просмотра

Седрик Вермут, сопредседатель швейцарских социал-демократов, требовал проведения повторного плебисцита, чтобы население могло остановить закупки

- заявил он Bloomberg в своем электронном заявлении.

Предложения левых, вероятно, получат поддержку вне их собственных рядов, поскольку тарифный хаос на прошлой неделе расширил фронт политиков, которые ставят под сомнение, будет ли покупка у Lockheed Martin правильным выбором, поскольку геополитические реалии меняются.

Тридцать шесть самолетов составляют примерно треть от того, что компания поставила в 2024 году. Lockheed Martin уже столкнулась с трудностями в этом году, получив 1,6 миллиарда долларов расходов при отчете о прибылях в июле, тогда как Пентагон резко сократил предложенные закупки F-35 на 2026 финансовый год и вложил больше денег в программы конкурентов.

Я не знаю, как наши люди воспримут покупку истребителей F-35 по ценам, выше, чем предполагалось изначально, особенно после американского таможенного шока 

- сказал Ганс-Петер Портманн, либеральный законодатель и член партии президента Швейцарии Карин Келлер-Суттер.

Портманн сказал, что правительство должно рассмотреть "полное или частичное прекращение действия контракта и просто проглотить потенциальные убытки". Затем оно должно изучить, какие пробелы в обороне страны можно закрыть благодаря более тесному сотрудничеству с европейскими партнерами, сказал он.

Это соответствует более широкой теме политики безопасности Швейцарии, которая свидетельствует о том, что ее собственная оборонная промышленность ограничена правилами, запрещающими продажу в зоны конфликта, такие как Украина. Но страна сигнализировала об изменении направления, обязавшись закупать не менее 30% своего оружия из Европы и стремясь к переговорам с Европейским Союзом по безопасности.

Пошлины Трампа для Индии портят расчеты Моди по российской нефти: Bloomberg разъяснило ситуацию07.08.2025, 10:55 • 2162 просмотра

Швейцария платит одни из самых высоких пошлин Трампа после того, как правительство потерпело неудачу в последней попытке заставить президента США снизить ставку. 39% надбавка на экспорт - от швейцарских роскошных часов до кофейных капсул Nespresso - является самой большой среди развитых стран и сравнивается с 15% в соседнем Европейском Союзе.

Противодействие американским истребителям противоречит идее использовать самолеты для успокоения Вашингтона в таможенных переговорах. Согласие на более высокую цену и потенциальный заказ большего количества самолетов может помочь убедить Трампа, учитывая то, как закупка вооружения фигурировала в других его торговых соглашениях.

Государственный секретарь США Марко Рубио, который в настоящее время также является временным советником по национальной безопасности, встретился с Келлер-Саттер во время ее экстренного визита в США в среду. В заявлении Государственного департамента говорится, что во время переговоров они "подтвердили свою приверженность укреплению двустороннего оборонного сотрудничества".

Дополнение

Новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступили в силу, повысив среднюю ставку пошлины в США до 15,2%. Это самый высокий показатель со времен Второй мировой войны, что стало новым испытанием для мировой экономики.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Марко Рубио
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Bloomberg L.P.
Швейцария
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты