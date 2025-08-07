Швейцарские политики настаивают на отмене сделки по покупке истребителей F-35 после введения пошлин США - Bloomberg

Швейцарские политики из разных партий стремятся отменить заказ на три десятка истребителей F-35A у американского оборонного конгломерата Lockheed Martin Corp после того, как президент Дональд Трамп ввел в отношении этой страны одни из самых суровых пошлин в мире. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Голоса, требующие от швейцарцев отозвать или хотя бы пересмотреть запланированную покупку, которая может стоить до 7,3 миллиарда швейцарских франков (9,1 миллиарда долларов), набрали обороты в Берне после того, как Трамп ввел 39% тарифную ставку для этой европейской страны.

Проект закупок был спорной темой в Швейцарии в течение недель после того, как правительственные чиновники признали "недоразумение" с Вашингтоном относительно того, сколько будут стоить самолеты.

Страна, которая бросает в нас камни в торговле, не должна получать подарок - сказал законодатель от партии "Зеленые" Бальтазар Глеттли, который весной подал предложение об отмене проекта закупок, которое может быть обсуждено в парламенте уже в сентябре.

Седрик Вермут, сопредседатель швейцарских социал-демократов, требовал проведения повторного плебисцита, чтобы население могло остановить закупки - заявил он Bloomberg в своем электронном заявлении.

Предложения левых, вероятно, получат поддержку вне их собственных рядов, поскольку тарифный хаос на прошлой неделе расширил фронт политиков, которые ставят под сомнение, будет ли покупка у Lockheed Martin правильным выбором, поскольку геополитические реалии меняются.

Тридцать шесть самолетов составляют примерно треть от того, что компания поставила в 2024 году. Lockheed Martin уже столкнулась с трудностями в этом году, получив 1,6 миллиарда долларов расходов при отчете о прибылях в июле, тогда как Пентагон резко сократил предложенные закупки F-35 на 2026 финансовый год и вложил больше денег в программы конкурентов.

Я не знаю, как наши люди воспримут покупку истребителей F-35 по ценам, выше, чем предполагалось изначально, особенно после американского таможенного шока - сказал Ганс-Петер Портманн, либеральный законодатель и член партии президента Швейцарии Карин Келлер-Суттер.

Портманн сказал, что правительство должно рассмотреть "полное или частичное прекращение действия контракта и просто проглотить потенциальные убытки". Затем оно должно изучить, какие пробелы в обороне страны можно закрыть благодаря более тесному сотрудничеству с европейскими партнерами, сказал он.

Это соответствует более широкой теме политики безопасности Швейцарии, которая свидетельствует о том, что ее собственная оборонная промышленность ограничена правилами, запрещающими продажу в зоны конфликта, такие как Украина. Но страна сигнализировала об изменении направления, обязавшись закупать не менее 30% своего оружия из Европы и стремясь к переговорам с Европейским Союзом по безопасности.

Швейцария платит одни из самых высоких пошлин Трампа после того, как правительство потерпело неудачу в последней попытке заставить президента США снизить ставку. 39% надбавка на экспорт - от швейцарских роскошных часов до кофейных капсул Nespresso - является самой большой среди развитых стран и сравнивается с 15% в соседнем Европейском Союзе.

Противодействие американским истребителям противоречит идее использовать самолеты для успокоения Вашингтона в таможенных переговорах. Согласие на более высокую цену и потенциальный заказ большего количества самолетов может помочь убедить Трампа, учитывая то, как закупка вооружения фигурировала в других его торговых соглашениях.

Государственный секретарь США Марко Рубио, который в настоящее время также является временным советником по национальной безопасности, встретился с Келлер-Саттер во время ее экстренного визита в США в среду. В заявлении Государственного департамента говорится, что во время переговоров они "подтвердили свою приверженность укреплению двустороннего оборонного сотрудничества".

Новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступили в силу, повысив среднюю ставку пошлины в США до 15,2%. Это самый высокий показатель со времен Второй мировой войны, что стало новым испытанием для мировой экономики.