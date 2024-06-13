МЕА очікує значний надлишок на ринках нафти до 2030 року
Київ • УНН
Міжнародне енергетичне агентство очікує, що до 2030 року на ринках нафти буде значний профіцит. Це пов'язано зі зниженням темпів зростання попиту. Також впливає прискорення переходу до відновлюваних джерел енергії.
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогонозує падіння споживання нафти у цьому році, а у майбутньому буде формуватися надлишок сировини. Агентство вказує на уповільнення зростання попиту на сиру нафту через використання джерел енергії з меншими викидами. Пише УНН із посиланням на WSJ та Swiss Info.
Деталі
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує "значного профіциту" на ринках нафти до 2030 року; зростання попиту зменшується, а поставки зростають.
У міру розвитку енергетичного переходу, з ростом відновлюваних джерел енергії та електромобілів, зростання світового попиту на нафту повинно сповільнитися в найближчі роки
В опублікованому щомісячному звіті про ринок нафти МЕА зазначає, що цього року в цілому попит зросте лише на 950 000 барелів на добу порівняно з 2023 роком, тобто на 100 000 барелів менше, ніж передбачалося в травні.
За даними організації, що базується в Парижі, зростання попиту на нафту досягне піку до 2029 року і почне скорочуватися наступного року, досягнувши 105,4 мільйона барелів на день у 2030 році завдяки прискореному впровадженню екологічно чистих технологій виробництва енергії.
До 2030 року загальний обсяг пропозиції досягне майже 114 мільйонів барелів на добу, що перевищить прогнозований світовий попит на 8 мільйонів барелів на добу.
Цей надлишок видобутку "може прокласти шлях до зниження цін на нафту", підкреслює МЕА.
Нагадаємо
УНН також повідомляв, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав припинити залежність від російської нафти у відповідь на ракетні удари росії по енергетичній системі України.