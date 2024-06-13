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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МЭА ожидает значительный избыток на рынках нефти к 2030 году

МЭА ожидает значительный избыток на рынках нефти к 2030 году

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 10:07  •  9611 просмотра

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Международное энергетическое агентство ожидает, что к 2030 году на рынках нефти будет значительный профицит. Это связано со снижением темпов роста спроса. Также влияет ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогонозирует падение потребления нефти в этом году, а в будущем будет формироваться избыток сырья. Агентство указывает на замедление роста спроса на сырую нефть из-за использования источников энергии с меньшими выбросами. Пишет УНН со ссылкой на WSJ и Swiss Info.

Детали

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает «значительного профицита» на рынках нефти до 2030 года; рост спроса уменьшается, а поставки растут.

По мере развития энергетического перехода, с ростом возобновляемых источников энергии и электромобилей, «рост мирового спроса на нефть должен замедлиться в ближайшие годы

- говорится в отчете МЭА.

В опубликованном ежемесячном отчете о рынке нефти МЭА отмечает, что в этом году в целом спрос вырастет лишь на 950 000 баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом, то есть на 100 000 баррелей меньше, чем предполагалось в мае.

По данным организации, базирующейся в Париже, рост спроса на нефть достигнет пика к 2029 году и начнет сокращаться в следующем году, достигнув 105,4 миллиона баррелей в день в 2030 году благодаря ускоренному внедрению экологически чистых технологий производства энергии.

К 2030 году общий объем предложения достигнет почти 114 миллионов баррелей в сутки, что превысит прогнозируемый мировой спрос на 8 миллионов баррелей в сутки.

Этот избыток добычи «может проложить путь к снижению цен на нефть», подчеркивает МЭА.

Напомним,

УНН также сообщал, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал прекратить зависимость от российской нефти в ответ на ракетные удары России по энергетической системе Украины.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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