Нафта продовжує дорожчати напередодні саміту Трампа та путіна

Ціни на нафту в п'ятницю піднялися до нового тижневого максимуму після того, як президент США Дональд Трамп попередив про "наслідки" у випадку, якщо росія заблокує мирну угоду з Україною, що посилило побоювання щодо постачання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Настрій також зміцнився завдяки сильним економічним даним з Японії, яка є одним із найбільших світових імпортерів нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 16 центів, або 0,2%, до $67,00 за барель на 00:17 за Гринвічем (03:17 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 14 центів, а також на 0,2%, до $64,10.

Уся увага прикута до п'ятничної зустрічі Трампа та російського лідера володимира путіна на Алясці, де головним питанням порядку денного є припинення вогню у війні рф проти України. Трамп заявив, що на його думку, росія готова припинити війну в Україні.

Трамп оцінює шанси на провал зустрічі з путіним у 25%

Опубліковані в п'ятницю нові дані уряду Японії показали, що економіка зросла на 1,0% у річному обчисленні у кварталі з квітня по червень, тоді як медіанний ринковий прогноз передбачав зростання на 0,4%. Зростання ВВП призвело до квартального зростання на 0,3% порівняно з прогнозом на 0,1%. Висока економічна активність зазвичай стимулює споживання нафти.

Однак перспективи вищих відсоткових ставок у США у довгостроковій перспективі стримали подальше зростання цін на нафту. Дані щодо інфляції та слабкі показники зайнятості в США, що перевищують очікування, викликали побоювання, що Федеральна резервна система збереже високі відсоткові ставки, що зазвичай стримує споживання нафти.