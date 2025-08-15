$41.510.09
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 17957 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 10160 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 74143 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 93966 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 57894 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 58227 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року
14 серпня, 09:32 • 61427 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 172529 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 91054 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Нафта продовжує дорожчати напередодні саміту Трампа та путіна

Київ • УНН

 • 798 перегляди

Ціни на нафту зросли до нового тижневого максимуму. Це сталося після погроз Трампа Росії та сильних економічних даних з Японії.

Нафта продовжує дорожчати напередодні саміту Трампа та путіна

Ціни на нафту в п'ятницю піднялися до нового тижневого максимуму після того, як президент США Дональд Трамп попередив про "наслідки" у випадку, якщо росія заблокує мирну угоду з Україною, що посилило побоювання щодо постачання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Настрій також зміцнився завдяки сильним економічним даним з Японії, яка є одним із найбільших світових імпортерів нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 16 центів, або 0,2%, до $67,00 за барель на 00:17 за Гринвічем (03:17 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 14 центів, а також на 0,2%, до $64,10.

Уся увага прикута до п'ятничної зустрічі Трампа та російського лідера володимира путіна на Алясці, де головним питанням порядку денного є припинення вогню у війні рф проти України. Трамп заявив, що на його думку, росія готова припинити війну в Україні.

Трамп оцінює шанси на провал зустрічі з путіним у 25%14.08.25, 19:31 • 7422 перегляди

Опубліковані в п'ятницю нові дані уряду Японії показали, що економіка зросла на 1,0% у річному обчисленні у кварталі з квітня по червень, тоді як медіанний ринковий прогноз передбачав зростання на 0,4%. Зростання ВВП призвело до квартального зростання на 0,3% порівняно з прогнозом на 0,1%. Висока економічна активність зазвичай стимулює споживання нафти.

Однак перспективи вищих відсоткових ставок у США у довгостроковій перспективі стримали подальше зростання цін на нафту. Дані щодо інфляції та слабкі показники зайнятості в США, що перевищують очікування, викликали побоювання, що Федеральна резервна система збереже високі відсоткові ставки, що зазвичай стримує споживання нафти.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Brent
Дональд Трамп
Японія
Сполучені Штати Америки
Україна