ukenru
04:50 • 12939 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 21823 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 12191 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 79329 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 99577 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 59878 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 60123 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 62685 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 173265 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 91425 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
Нефть продолжает дорожать накануне саммита Трампа и Путина

Киев • УНН

 • 1820 просмотра

Цены на нефть выросли до нового недельного максимума. Это произошло после угроз Трампа России и сильных экономических данных из Японии.

Нефть продолжает дорожать накануне саммита Трампа и Путина

Цены на нефть в пятницу поднялись до нового недельного максимума после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о "последствиях" в случае, если Россия заблокирует мирное соглашение с Украиной, что усилило опасения относительно поставок, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Настроение также укрепилось благодаря сильным экономическим данным из Японии, которая является одним из крупнейших мировых импортеров нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 16 центов, или 0,2%, до $67,00 за баррель на 00:17 по Гринвичу (03:17 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 14 центов, а также на 0,2%, до $64,10.

Все внимание приковано к пятничной встрече Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске, где главным вопросом повестки дня является прекращение огня в войне РФ против Украины. Трамп заявил, что, по его мнению, Россия готова прекратить войну в Украине.

Трамп оценивает шансы на провал встречи с путиным в 25%

Опубликованные в пятницу новые данные правительства Японии показали, что экономика выросла на 1,0% в годовом исчислении в квартале с апреля по июнь, тогда как медианный рыночный прогноз предполагал рост на 0,4%. Рост ВВП привел к квартальному росту на 0,3% по сравнению с прогнозом на 0,1%. Высокая экономическая активность обычно стимулирует потребление нефти.

Однако перспективы более высоких процентных ставок в США в долгосрочной перспективе сдержали дальнейший рост цен на нефть. Данные по инфляции и слабые показатели занятости в США, превышающие ожидания, вызвали опасения, что Федеральная резервная система сохранит высокие процентные ставки, что обычно сдерживает потребление нефти.

Юлия Шрамко

