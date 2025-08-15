Нефть продолжает дорожать накануне саммита Трампа и Путина

Цены на нефть в пятницу поднялись до нового недельного максимума после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о "последствиях" в случае, если Россия заблокирует мирное соглашение с Украиной, что усилило опасения относительно поставок, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Настроение также укрепилось благодаря сильным экономическим данным из Японии, которая является одним из крупнейших мировых импортеров нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 16 центов, или 0,2%, до $67,00 за баррель на 00:17 по Гринвичу (03:17 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 14 центов, а также на 0,2%, до $64,10.

Все внимание приковано к пятничной встрече Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске, где главным вопросом повестки дня является прекращение огня в войне РФ против Украины. Трамп заявил, что, по его мнению, Россия готова прекратить войну в Украине.

Трамп оценивает шансы на провал встречи с путиным в 25%

Опубликованные в пятницу новые данные правительства Японии показали, что экономика выросла на 1,0% в годовом исчислении в квартале с апреля по июнь, тогда как медианный рыночный прогноз предполагал рост на 0,4%. Рост ВВП привел к квартальному росту на 0,3% по сравнению с прогнозом на 0,1%. Высокая экономическая активность обычно стимулирует потребление нефти.

Однако перспективы более высоких процентных ставок в США в долгосрочной перспективе сдержали дальнейший рост цен на нефть. Данные по инфляции и слабые показатели занятости в США, превышающие ожидания, вызвали опасения, что Федеральная резервная система сохранит высокие процентные ставки, что обычно сдерживает потребление нефти.