Мировая торговля в 2025 году вырастет на 0,9%: прогноз ВТО
Киев • УНН
Всемирная торговая организация пересмотрела свой прогноз по мировой торговле товарами на 2025 год, ожидая роста на 0,9%. Это обновление стало возможным благодаря увеличению импорта в США, но новые пошлины могут негативно сказаться на торговле в 2026 году.
Всемирная торговая организация (ВТО) пересмотрела свой прогноз по мировой торговле товарами на 2025 год, ожидая роста на 0,9% вместо ранее прогнозируемого падения на 0,2%. Об этом пишет УНН со ссылкой на Times of India.
Детали
Это обновление стало возможным благодаря увеличению импорта в США на 11% в первой половине года, что частично объясняется преждевременными закупками перед введением новых таможенных тарифов, введенных 7 августа.
Однако ВТО предупреждает, что эти пошлины могут негативно сказаться на торговле во второй половине 2025 года и в 2026 году. Ожидается, что Азия станет основным драйвером роста мировой торговли с прогнозируемым ростом экспорта на 4,9%.
В Северной Америке прогнозируется снижение импорта на 8,3% и сокращение экспорта на 4,2% в 2025 году. ВТО снизила прогноз роста мировой торговли товарами на 2026 год до 1,8% с предыдущего прогноза 2,5%, указывая на потенциальное негативное влияние новых таможенных тарифов.
Эти обновления свидетельствуют об определенном улучшении ситуации в мировой торговле, но также указывают на потенциальные риски, связанные с торговой политикой, которые могут повлиять на глобальную экономику в будущем.
Дополнение
Цены на нефть в пятницу поднялись до нового недельного максимума после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о «последствиях» в случае, если Россия заблокирует мирное соглашение с Украиной, что усилило опасения относительно поставок.
Международное энергетическое агентство прогнозирует резкое падение цен на нефть в 2026 году из-за избытка предложения и снижения спроса. Цена барреля Brent может упасть до 58 долларов, что повлияет на стоимость бензина.