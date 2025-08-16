$41.450.06
15 августа, 23:06 • 56626 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 83793 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 51340 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 47954 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 45347 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 104747 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
15 августа, 11:14 • 177072 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 09:59 • 84431 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
15 августа, 09:48 • 163286 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 08:34 • 56838 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Илон Маск
Си Цзиньпин
Соединённые Штаты
Украина
Аляска
Вашингтон
Белый дом
Мировая торговля в 2025 году вырастет на 0,9%: прогноз ВТО

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Всемирная торговая организация пересмотрела свой прогноз по мировой торговле товарами на 2025 год, ожидая роста на 0,9%. Это обновление стало возможным благодаря увеличению импорта в США, но новые пошлины могут негативно сказаться на торговле в 2026 году.

Мировая торговля в 2025 году вырастет на 0,9%: прогноз ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) пересмотрела свой прогноз по мировой торговле товарами на 2025 год, ожидая роста на 0,9% вместо ранее прогнозируемого падения на 0,2%. Об этом пишет УНН со ссылкой на Times of India.

Детали

Это обновление стало возможным благодаря увеличению импорта в США на 11% в первой половине года, что частично объясняется преждевременными закупками перед введением новых таможенных тарифов, введенных 7 августа.

Однако ВТО предупреждает, что эти пошлины могут негативно сказаться на торговле во второй половине 2025 года и в 2026 году. Ожидается, что Азия станет основным драйвером роста мировой торговли с прогнозируемым ростом экспорта на 4,9%.

В Северной Америке прогнозируется снижение импорта на 8,3% и сокращение экспорта на 4,2% в 2025 году. ВТО снизила прогноз роста мировой торговли товарами на 2026 год до 1,8% с предыдущего прогноза 2,5%, указывая на потенциальное негативное влияние новых таможенных тарифов.

Эти обновления свидетельствуют об определенном улучшении ситуации в мировой торговле, но также указывают на потенциальные риски, связанные с торговой политикой, которые могут повлиять на глобальную экономику в будущем.

Дополнение

Цены на нефть в пятницу поднялись до нового недельного максимума после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о «последствиях» в случае, если Россия заблокирует мирное соглашение с Украиной, что усилило опасения относительно поставок.

Международное энергетическое агентство прогнозирует резкое падение цен на нефть в 2026 году из-за избытка предложения и снижения спроса. Цена барреля Brent может упасть до 58 долларов, что повлияет на стоимость бензина.

Павел Зинченко

