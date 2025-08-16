Мировая торговля в 2025 году вырастет на 0,9%: прогноз ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) пересмотрела свой прогноз по мировой торговле товарами на 2025 год, ожидая роста на 0,9% вместо ранее прогнозируемого падения на 0,2%. Об этом пишет УНН со ссылкой на Times of India.

Детали

Это обновление стало возможным благодаря увеличению импорта в США на 11% в первой половине года, что частично объясняется преждевременными закупками перед введением новых таможенных тарифов, введенных 7 августа.

Однако ВТО предупреждает, что эти пошлины могут негативно сказаться на торговле во второй половине 2025 года и в 2026 году. Ожидается, что Азия станет основным драйвером роста мировой торговли с прогнозируемым ростом экспорта на 4,9%.

В Северной Америке прогнозируется снижение импорта на 8,3% и сокращение экспорта на 4,2% в 2025 году. ВТО снизила прогноз роста мировой торговли товарами на 2026 год до 1,8% с предыдущего прогноза 2,5%, указывая на потенциальное негативное влияние новых таможенных тарифов.

Эти обновления свидетельствуют об определенном улучшении ситуации в мировой торговле, но также указывают на потенциальные риски, связанные с торговой политикой, которые могут повлиять на глобальную экономику в будущем.

Дополнение

Цены на нефть в пятницу поднялись до нового недельного максимума после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о «последствиях» в случае, если Россия заблокирует мирное соглашение с Украиной, что усилило опасения относительно поставок.

Международное энергетическое агентство прогнозирует резкое падение цен на нефть в 2026 году из-за избытка предложения и снижения спроса. Цена барреля Brent может упасть до 58 долларов, что повлияет на стоимость бензина.