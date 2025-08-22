$41.220.16
Лучше, чем ничего: США и ЕС утвердили торговое соглашение, но на обоих континентах хватает недовольных

Киев • УНН

 • 118 просмотра

ЕС и США утвердили рамочное соглашение о торговле. Почти на все европейские товары в США будет действовать 15% налог, тогда как Европа отменит импортные тарифы на американскую продукцию и закупит чипы, энергоносители и военную технику.

Лучше, чем ничего: США и ЕС утвердили торговое соглашение, но на обоих континентах хватает недовольных

В таможенном споре между ЕС и США достигнуто принципиальное соглашение. Общие контуры выглядят так, будто соглашение выгодно в первую очередь для американских производителей, но лишь в определенных сегментах рынка. Передает УНН со ссылкой на Het Nieuwsblad.

Детали

Европейский Союз и США утвердили рамочное соглашение о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле. Теперь почти на все европейские товары, ввозимые в США, будет действовать 15% налог. До сих пор текущая ставка составляла 1,5 процента, впрочем, еще недавно Трамп обещал даже 30% пошлины.

Европейские товары станут дороже для граждан США, выбор их станет меньше. Но в Вашингтоне надеются, что эта мера побудит выбирать в первую очередь американские товары.

Европейские компании будут продавать меньше товаров за океаном. По этому поводу в Комитете по международной торговле в Европейском парламенте признают:

Это плохо для экономики ЕС

- говорит Кэтлин Ван Бремпт (Vooruit), заместитель председателя Комитета.

Сейчас согласовано, на какие продукты не будет распространяться 15-процентный тариф, хотя еще не совсем ясно, на сколько процентов он будет снижен.

В Европейской комиссии надеются, что снижение будет до нуля. США и ЕС обещают работать над расширением списка продуктов, на которые 15% не будет применяться. Но это планы на будущее.

Среди подобных товаров:

  • самолеты и их детали;
    • генерические лекарства;
      • определенные природные ресурсы, которых вообще нет в США.

        Другие тарифы могут быть выше, в частности сталь и алюминий - на уровне 50%.

        В то же время Европа обещает отменить импортные тарифы на американскую продукцию.

        Уже перечислено на что:

        • морепродукты;
          • орехи;
            • молочные продукты;
              • фрукты и овощи;
                • обработанные пищевые продукты и свинина.

                  Мировая торговля в 2025 году вырастет на 0,9%: прогноз ВТО16.08.25, 08:44 • 4837 просмотров

                  Европейским производителям продуктов питания будет дешевле включать эти американские продукты и, соответственно, для европейских производителей это означает появление дополнительного конкурента.

                  Также Европа обещает приобрести у США:

                  1. Чипы искусственного интеллекта (на сумму 35 миллиардов евро);
                    1. Энергетические продукты, такие как СПГ (на сумму 650 миллиардов евро).
                      1. «Значительно большее количество» военной техники.

                        Европейский Союз и Соединенные Штаты также обещают устранить "нетарифные барьеры", когда речь идет о торговле продуктами питания. Конкретно упоминаются свинина и молочные продукты.

                        Также власти США и представители ЕС договорились автоматически разрешать автомобилям каждого из блоков въезжать на свои дороги.

                        Соглашение об автомобилях особенно выгодно для американских производителей.

                        "Европа рискует быть затопленной чрезмерно большими и недостаточно регулируемыми американскими пикапами и SUV, которые полностью противоречат европейской концепции более безопасной мобильности", - говорит директор ETSC, Европейского института безопасности дорожного движения, Антонио Авеносо.

                        Кто выиграет или проиграет от этого соглашения?

                        Многие компании и политики в Европе говорят, что это лучше, чем никакого соглашения. И в США, и в Европе есть производители, которые получат определенную выгоду.

                        Специалисты подчеркивают, что торговая война с чрезвычайно высокими тарифами и политической эскалацией никому не помогает.

                        Но есть те, кто менее доволен.

                        Среди них - европейские производители вина и спиртных напитков, которые надеялись на почти нулевой тариф. Также фармацевтический сектор.

                        В США отреагировал разочарованно сектор крупного рогатого скота.

                        Напомним

                        Европейский Союз и США близки к торговому соглашению, которое предусматривает 15% пошлину на товары из ЕС, импортируемые в Соединенные Штаты. Эта ставка может распространяться на автомобили, отражая рамочное соглашение США с Японией.

                        Соединенные Штаты Америки с 1 августа применяют 15% пошлин на импорт европейского вина и спиртных напитков.

                        Игорь Тележников

