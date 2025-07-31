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США запроваджують 15% мита на вино та алкоголь з ЄС: переговори тривають

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Сполучені Штати Америки з 1 серпня застосовують 15% мит на імпорт європейського вина та спиртних напоїв. Попри зусилля Франції та Італії, ці товари не увійшли до переліку винятків.

США запроваджують 15% мита на вино та алкоголь з ЄС: переговори тривають

З 1 серпня Сполучені Штати Америки застосовують 15% мит на імпорт європейського вина та спиртних напоїв. Попри зусилля Франції та Італії, ці товари не увійшли до переліку винятків, погоджених ЄС і США.

Переговори продовжуються, пише УНН із посиланням на Financial Time.

США застосують 15% мита на імпорт вина та спиртних напоїв з ЄС з п'ятниці, поки тривають переговори

- заявила Європейська комісія, попри спроби Франції та Італії домогтися виключень для цих товарів.

ЄС, як вказує видання, заявляє, що "домігся винятків для низки товарів (включаючи літаки, та деталі літаків), від загальної тарифної ставки 15% на більшість експортних товарів до США".

Але для вина та спиртних напоїв винятки не були узгоджені.

Ми не очікуємо, що вино та спиртні напої будуть включені до першої групи винятків, які будуть оголошені США завтра, тому ці товари будуть охоплені 15% стелею

– сказав Олоф Гілл, речник ЄС з питань торгівлі, додавши, що переговори тривають.

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Альона Уткіна

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