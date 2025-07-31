США запроваджують 15% мита на вино та алкоголь з ЄС: переговори тривають

З 1 серпня Сполучені Штати Америки застосовують 15% мит на імпорт європейського вина та спиртних напоїв. Попри зусилля Франції та Італії, ці товари не увійшли до переліку винятків, погоджених ЄС і США.

Переговори продовжуються, пише УНН із посиланням на Financial Time.

- заявила Європейська комісія, попри спроби Франції та Італії домогтися виключень для цих товарів.

США застосують 15% мита на імпорт вина та спиртних напоїв з ЄС з п'ятниці, поки тривають переговори

ЄС, як вказує видання, заявляє, що "домігся винятків для низки товарів (включаючи літаки, та деталі літаків), від загальної тарифної ставки 15% на більшість експортних товарів до США".

Але для вина та спиртних напоїв винятки не були узгоджені.

Ми не очікуємо, що вино та спиртні напої будуть включені до першої групи винятків, які будуть оголошені США завтра, тому ці товари будуть охоплені 15% стелею