США вводят 15% пошлины на вино и алкоголь из ЕС: переговоры продолжаются
Киев • УНН
Соединенные Штаты Америки с 1 августа применяют 15% пошлин на импорт европейского вина и спиртных напитков. Несмотря на усилия Франции и Италии, эти товары не вошли в перечень исключений.
С 1 августа Соединенные Штаты Америки применяют 15% пошлины на импорт европейского вина и спиртных напитков. Несмотря на усилия Франции и Италии, эти товары не вошли в перечень исключений, согласованных ЕС и США.
Переговоры продолжаются, пишет УНН со ссылкой на Financial Time.
США применят 15% пошлины на импорт вина и спиртных напитков из ЕС с пятницы, пока продолжаются переговоры
ЕС, как указывает издание, заявляет, что "добился исключений для ряда товаров (включая самолеты и детали самолетов) от общей тарифной ставки 15% на большинство экспортных товаров в США".
Но для вина и спиртных напитков исключения не были согласованы.
Мы не ожидаем, что вино и спиртные напитки будут включены в первую группу исключений, которые будут объявлены США завтра, поэтому эти товары будут охвачены 15% потолком
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