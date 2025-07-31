США вводят 15% пошлины на вино и алкоголь из ЕС: переговоры продолжаются

С 1 августа Соединенные Штаты Америки применяют 15% пошлины на импорт европейского вина и спиртных напитков. Несмотря на усилия Франции и Италии, эти товары не вошли в перечень исключений, согласованных ЕС и США.

Переговоры продолжаются, пишет УНН со ссылкой на Financial Time.

- заявила Европейская комиссия, несмотря на попытки Франции и Италии добиться исключений для этих товаров.

США применят 15% пошлины на импорт вина и спиртных напитков из ЕС с пятницы, пока продолжаются переговоры

ЕС, как указывает издание, заявляет, что "добился исключений для ряда товаров (включая самолеты и детали самолетов) от общей тарифной ставки 15% на большинство экспортных товаров в США".

Но для вина и спиртных напитков исключения не были согласованы.

Мы не ожидаем, что вино и спиртные напитки будут включены в первую группу исключений, которые будут объявлены США завтра, поэтому эти товары будут охвачены 15% потолком