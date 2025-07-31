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США вводят 15% пошлины на вино и алкоголь из ЕС: переговоры продолжаются

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Соединенные Штаты Америки с 1 августа применяют 15% пошлин на импорт европейского вина и спиртных напитков. Несмотря на усилия Франции и Италии, эти товары не вошли в перечень исключений.

США вводят 15% пошлины на вино и алкоголь из ЕС: переговоры продолжаются

С 1 августа Соединенные Штаты Америки применяют 15% пошлины на импорт европейского вина и спиртных напитков. Несмотря на усилия Франции и Италии, эти товары не вошли в перечень исключений, согласованных ЕС и США.

Переговоры продолжаются, пишет УНН со ссылкой на Financial Time.

США применят 15% пошлины на импорт вина и спиртных напитков из ЕС с пятницы, пока продолжаются переговоры

- заявила Европейская комиссия, несмотря на попытки Франции и Италии добиться исключений для этих товаров.

ЕС, как указывает издание, заявляет, что "добился исключений для ряда товаров (включая самолеты и детали самолетов) от общей тарифной ставки 15% на большинство экспортных товаров в США".

Но для вина и спиртных напитков исключения не были согласованы.

Мы не ожидаем, что вино и спиртные напитки будут включены в первую группу исключений, которые будут объявлены США завтра, поэтому эти товары будут охвачены 15% потолком

– сказал Олоф Гилл, представитель ЕС по вопросам торговли, добавив, что переговоры продолжаются.

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Алена Уткина

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