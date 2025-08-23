$41.220.00
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 28010 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 28660 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 28740 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 18442 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 41767 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 31353 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 29539 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25457 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24906 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14018 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
США покупают 10% акций производителя микросхем Intel за 8,9 миллиарда долларов

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Соединенные Штаты приобретут 10% акций производителя микросхем Intel за 8,9 миллиарда долларов. Компания получит государственный грант, при этом США не будут иметь места в совете директоров.

США покупают 10% акций производителя микросхем Intel за 8,9 миллиарда долларов

Соединенные Штаты покупают 10% акций производителя микросхем Intel. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно соглашению, Intel получит государственный грант от США, взамен предоставит США пакет акций в размере около 10% акций Intel за 8,9 миллиарда долларов. Часть средств будет взята из финансирования, выделенного по акту CHIPS, принятому еще во времена президентства Джо Байдена. При этом в Intel отметили, что США не получат места в совете директоров компании.

Трамп и генеральный директор Intel Лип-Бу Тан встретились накануне. После встречи президент США объявил о сделке.

Он пришел, желая сохранить свою работу, а в результате дал нам 10 миллиардов долларов для Соединенных Штатов. Так что мы получили 10 миллиардов долларов

- рассказал Трамп.

Указывается, что Intel подала заявку на грант от США, так как имеет убытки в сбыте микросхем из-за развития искусственного интеллекта и внедрения его в микрочипы.

Справка

Intel Corporation - крупнейшая в мире компания-производитель полупроводниковых элементов и устройств, наиболее известная как разработчик и производитель x86-серии микропроцессоров, процессоров для IBM-совместимых персональных компьютеров.

Напомним

ЕС и США утвердили рамочное соглашение о торговле. На почти все европейские товары в США будет действовать 15% налог, тогда как Европа отменит импортные тарифы на американскую продукцию и закупит чипы, энергоносители и военную технику.

Новые тарифы Трампа вступили в силу: пошлины США достигли самого высокого уровня со времен Второй мировой войны07.08.25, 09:23 • 4521 просмотр

