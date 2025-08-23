США покупают 10% акций производителя микросхем Intel за 8,9 миллиарда долларов
Киев • УНН
Соединенные Штаты приобретут 10% акций производителя микросхем Intel за 8,9 миллиарда долларов. Компания получит государственный грант, при этом США не будут иметь места в совете директоров.
Соединенные Штаты покупают 10% акций производителя микросхем Intel. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно соглашению, Intel получит государственный грант от США, взамен предоставит США пакет акций в размере около 10% акций Intel за 8,9 миллиарда долларов. Часть средств будет взята из финансирования, выделенного по акту CHIPS, принятому еще во времена президентства Джо Байдена. При этом в Intel отметили, что США не получат места в совете директоров компании.
Трамп и генеральный директор Intel Лип-Бу Тан встретились накануне. После встречи президент США объявил о сделке.
Он пришел, желая сохранить свою работу, а в результате дал нам 10 миллиардов долларов для Соединенных Штатов. Так что мы получили 10 миллиардов долларов
Указывается, что Intel подала заявку на грант от США, так как имеет убытки в сбыте микросхем из-за развития искусственного интеллекта и внедрения его в микрочипы.
Справка
Intel Corporation - крупнейшая в мире компания-производитель полупроводниковых элементов и устройств, наиболее известная как разработчик и производитель x86-серии микропроцессоров, процессоров для IBM-совместимых персональных компьютеров.
Напомним
