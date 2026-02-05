Qualcomm и Arm поразили опасения дефицита чипов памяти: может ограничить производство смартфонов

Акции Qualcomm Inc. и Arm Holdings Plc резко упали после публикации квартальных отчетов полупроводниковых компаний, чему способствовали опасения, что дефицит микросхем памяти ограничит рост электронной промышленности, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Акции обеих компаний упали более чем на 8% на внебиржевых торгах в среду вечером после того, как руководство дало понять, что ограничения по чипам памяти ограничат производство телефонов. Qualcomm является крупнейшим производителем процессоров для смартфонов, а Arm получает большую часть своей выручки от роялти за технологии, используемые в этой отрасли.

Историческое развитие инфраструктуры искусственного интеллекта приводит к дефициту микросхем памяти, которые помогают компьютерам управлять данными. Производители компонентов сосредоточились на поставках для центров обработки данных ИИ, оставив меньше производства компонентов телефонов. Это означает, что в конечном итоге меньше продукции доходит до потребителей, которым придется платить более высокие цены.

"В масштабах всей отрасли дефицит памяти и рост цен, вероятно, определят общий масштаб рынка мобильных телефонов", - заявил генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон аналитикам во время телефонной конференции. Амон отметил, что китайские покупатели, в частности, заявили, что будут производить меньше телефонов, чем планировалось, из-за нехватки микросхем памяти.

С другой стороны, и Qualcomm, и Arm готовы получить выгоду от бума ИИ. Компании позиционируют себя таким образом, чтобы получать больше доходов от операторов центров обработки данных - сдвиг, который должен помочь им в долгосрочной перспективе. Но они, как и раньше, уязвимы к колебаниям на рынке смартфонов.

Одним из положительных моментов является то, что производители телефонов отдают приоритет самым дорогим моделям. Это помогает увеличить продажи чипов высокого класса для Qualcomm и поддержать доходы Arm от роялти.

Другие компании также бьют тревогу по поводу нехватки чипов памяти. Компания MediaTek Inc., производитель микросхем из Тайваня, упомянула эту проблему во время телефонной конференции на этой неделе, назвав ситуацию "развивающейся". Тем временем генеральный директор Intel Corp. Лип-Бу Тан заявил, что дефицит, вероятно, сохранится много лет.

"Насколько мне известно, улучшения ситуации нет", - сказал он во время мероприятия во вторник. Поставщики сообщили ему, что ситуация не улучшится до 2028 года, сказал Тан.

Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. и Micron Technology Inc. - три крупнейших производителя микросхем памяти. Их технологии используются для хранения информации во всем, от автомобилей до смартфонов, но сейчас ключевое внимание уделяется удовлетворению спроса на ИИ.

Центры обработки данных используют передовые чипы, называемые высокоскоростной памятью (HBM), для работы программного обеспечения и сервисов искусственного интеллекта. Компании-производители чипов памяти вложили значительные средства в расширение производства этих компонентов - за счет других источников поставок.

Сейчас отрасль пытается увеличить свои общие мощности. Но это потребует времени: строительство и оснащение заводов может занять более года, отмечает издание.

