Многочисленные пожары и разрушения: первые фото последствий российской атаки на Киев

В ночь на 27 декабря Киев подвергся комбинированной атаке РФ: в нескольких районах города из-за ударов и падения обломков дронов возникли пожары в жилых домах и на автостоянках, спасатели ликвидируют последствия, есть пострадавшие и эвакуированные жители. Об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ночь на 27 декабря россияне нанесли комбинированный удар по городу. В нескольких районах Киева в результате обстрела возникли пожары - говорится в сообщении ГСЧС.

В частности, в Голосеевском районе падение БПЛА вызвало пожар трех авто на территории СТО. Пожар ликвидирован.

В Оболонском районе поступила информация о пожаре трехэтажного частного жилого дома из-за атаки БПЛА. На месте установлено возгорание крыши и второго этажа дома. Тушение продолжается.

В Днепровском районе горит на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.

В Дарницком районе пожар возник в частном двухэтажном жилом доме. Пожарные ликвидируют последствия обстрела на месте.

В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом. 10 человек из него спасатели эвакуировали - написал Кличко в своем Telegram.

По его словам, в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже.

В Дарницком районе, рядом с домом, куда попал БПЛА, тоже пожар в доме, на верхних этажах - добавил мэр столицы.

Также был выезд на вызов по поводу пожара авто в Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА на проезжую часть дороги.

"Пожара не обнаружено, зафиксированы повреждения припаркованных авто и найден пострадавший", - добавили в ГСЧС.

Напомним

Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска.

Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности после фиксации взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем баллистических ракет "Кинжал".

Также сообщалось, что в ночь на 27 декабря армия РФ совершила пуски большого количества беспилотников по Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что в результате этой атаки РФ на украинскую столицу пострадали пять человек.

