Многочисленные пожары и разрушения: первые фото последствий российской атаки на Киев
Киев • УНН
В ночь на 27 декабря Киев подвергся комбинированной атаке РФ, что привело к пожарам в жилых домах и на автостоянках в нескольких районах города. Есть пострадавшие, спасатели эвакуировали 10 человек из дома престарелых.
В ночь на 27 декабря Киев подвергся комбинированной атаке РФ: в нескольких районах города из-за ударов и падения обломков дронов возникли пожары в жилых домах и на автостоянках, спасатели ликвидируют последствия, есть пострадавшие и эвакуированные жители. Об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В ночь на 27 декабря россияне нанесли комбинированный удар по городу. В нескольких районах Киева в результате обстрела возникли пожары
В частности, в Голосеевском районе падение БПЛА вызвало пожар трех авто на территории СТО. Пожар ликвидирован.
В Оболонском районе поступила информация о пожаре трехэтажного частного жилого дома из-за атаки БПЛА. На месте установлено возгорание крыши и второго этажа дома. Тушение продолжается.
В Днепровском районе горит на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.
В Дарницком районе пожар возник в частном двухэтажном жилом доме. Пожарные ликвидируют последствия обстрела на месте.
В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом. 10 человек из него спасатели эвакуировали
По его словам, в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже.
В Дарницком районе, рядом с домом, куда попал БПЛА, тоже пожар в доме, на верхних этажах
Также был выезд на вызов по поводу пожара авто в Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА на проезжую часть дороги.
"Пожара не обнаружено, зафиксированы повреждения припаркованных авто и найден пострадавший", - добавили в ГСЧС.
Напомним
Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска.
Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности после фиксации взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем баллистических ракет "Кинжал".
Также сообщалось, что в ночь на 27 декабря армия РФ совершила пуски большого количества беспилотников по Украине.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что в результате этой атаки РФ на украинскую столицу пострадали пять человек.
армия рф атаковала Киевскую область: есть пострадавший, повреждены дома и инфраструктура27.12.25, 05:30 • 2156 просмотров