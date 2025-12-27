Многочисленные пожары и разрушения: первые фото последствий российской атаки на Киев

$41.930.22
06:01 • 2372 просмотра
Белый дом обнародовал детали встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 16479 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 43950 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 32383 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 37972 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 50495 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 28198 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22189 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19898 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21627 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Графики отключений электроэнергии
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 20437 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 43932 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 22541 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 50487 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 49066 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Каш Патель
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Белый дом
Государственная граница Украины
Актуальное
Техника
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
Дія (сервис)

Многочисленные пожары и разрушения: первые фото последствий российской атаки на Киев

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 602 просмотра

В ночь на 27 декабря Киев подвергся комбинированной атаке РФ, что привело к пожарам в жилых домах и на автостоянках в нескольких районах города. Есть пострадавшие, спасатели эвакуировали 10 человек из дома престарелых.

Многочисленные пожары и разрушения: первые фото последствий российской атаки на Киев

В ночь на 27 декабря Киев подвергся комбинированной атаке РФ: в нескольких районах города из-за ударов и падения обломков дронов возникли пожары в жилых домах и на автостоянках, спасатели ликвидируют последствия, есть пострадавшие и эвакуированные жители. Об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ночь на 27 декабря россияне нанесли комбинированный удар по городу. В нескольких районах Киева в результате обстрела возникли пожары

- говорится в сообщении ГСЧС.

В частности, в Голосеевском районе падение БПЛА вызвало пожар трех авто на территории СТО. Пожар ликвидирован.

В Оболонском районе поступила информация о пожаре трехэтажного частного жилого дома из-за атаки БПЛА. На месте установлено возгорание крыши и второго этажа дома. Тушение продолжается.

В Днепровском районе горит на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.

 В Дарницком районе пожар возник в частном двухэтажном жилом доме. Пожарные ликвидируют последствия обстрела на месте.

В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом. 10 человек из него спасатели эвакуировали

- написал Кличко в своем Telegram.

По его словам, в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже.

В Дарницком районе, рядом с домом, куда попал БПЛА, тоже пожар в доме, на верхних этажах

- добавил мэр столицы.

Также был выезд на вызов по поводу пожара авто в Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА на проезжую часть дороги.

"Пожара не обнаружено, зафиксированы повреждения припаркованных авто и найден пострадавший", - добавили в ГСЧС.

Напомним

Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска.  

Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности после фиксации взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем баллистических ракет "Кинжал".

Также сообщалось, что в ночь на 27 декабря армия РФ совершила пуски большого количества беспилотников по Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что в результате этой атаки РФ на украинскую столицу пострадали пять человек.

армия рф атаковала Киевскую область: есть пострадавший, повреждены дома и инфраструктура27.12.25, 05:30 • 2156 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Военно-воздушные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
Виталий Кличко
МиГ-31
Украина
Киев