Началось заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве: Генпрокурор Кравченко представляет обвинение

Эксклюзив
11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Спецпредставитель Трампа Виткофф утверждает, что русские "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Началось заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве: Генпрокурор Кравченко представляет обвинение

Киев • УНН

 • 242 просмотра

В Киеве начался суд над экс-сотрудником УГО Артемом Косовым, обвиняемым в умышленном убийстве 16-летнего парня на фуникулере. Обвинение лично представляет Генпрокурор Руслан Кравченко.

Началось заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве: Генпрокурор Кравченко представляет обвинение

В Киеве началось рассмотрение дела экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, которого обвиняют в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера. Обвинение в суде представляет лично Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

В Шевченковском суде Киева стартовал судебный процесс по резонансному делу бывшего сотрудника УГО, обвиняемого в убийстве 16-летнего Максима Матерухина на станции киевского фуникулера 7 апреля 2024 года.

Особое внимание делу уделяет руководство прокуратуры - обвинение в суде представляет лично Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Адвокат семьи потерпевших Александр Панченко сообщал УНН, что дело убийства подростка на фуникулере на стадии ознакомления с материалами. Судебные заседания неоднократно срывал адвокат Косова.

"Я считаю, что это со стороны защиты была профессиональная процессуальная диверсия", - говорил он.

В результате суд назначил Косову бесплатного адвоката.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал, что прокуратура будет обращаться в дисциплинарную комиссию из-за злоупотребления правом на защиту адвокатом по делу об убийстве на фуникулере.

"Некоторые участники судебного процесса забывают о ценности человеческой жизни": Генпрокурор объяснил решение представлять обвинение по делу об убийстве на фуникулере14.08.25, 13:29 • 3180 просмотров

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в подпитии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование в производстве проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

Суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Анна Мурашко

