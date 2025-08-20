Началось заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве: Генпрокурор Кравченко представляет обвинение

В Киеве началось рассмотрение дела экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, которого обвиняют в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера. Обвинение в суде представляет лично Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

В Шевченковском суде Киева стартовал судебный процесс по резонансному делу бывшего сотрудника УГО, обвиняемого в убийстве 16-летнего Максима Матерухина на станции киевского фуникулера 7 апреля 2024 года.

Особое внимание делу уделяет руководство прокуратуры - обвинение в суде представляет лично Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Адвокат семьи потерпевших Александр Панченко сообщал УНН, что дело убийства подростка на фуникулере на стадии ознакомления с материалами. Судебные заседания неоднократно срывал адвокат Косова.

"Я считаю, что это со стороны защиты была профессиональная процессуальная диверсия", - говорил он.

В результате суд назначил Косову бесплатного адвоката.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал, что прокуратура будет обращаться в дисциплинарную комиссию из-за злоупотребления правом на защиту адвокатом по делу об убийстве на фуникулере.

"Некоторые участники судебного процесса забывают о ценности человеческой жизни": Генпрокурор объяснил решение представлять обвинение по делу об убийстве на фуникулере

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в подпитии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование в производстве проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

Суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.