Суд удовлетворил ходатайство Генпрокурора о допросе судебно-медицинского эксперта по делу об убийстве на фуникулере

Суд по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, принял решение удовлетворить ходатайство Генерального прокурора Руслана Кравченко о допросе судебно-медицинского эксперта с целью разъяснения выводов экспертизы. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Суд имеет право вызвать судебно-медицинского эксперта для допросов с целью разъяснения выводов экспертизы", - отметил Кравченко, обращаясь в суд с ходатайством о допросе эксперта.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокурора. Сейчас продолжается допрос эксперта.



Ранее УНН сообщал, что сегодня, 20 августа, в Киеве проходит судебное заседание по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова. Обвинение лично представляет Генпрокурор Руслан Кравченко.

Адвокат семьи потерпевших Александр Панченко сообщал УНН, что дело убийства подростка на фуникулере на стадии ознакомления с материалами. Судебные заседания неоднократно срывал адвокат Косова.

"Я считаю, что это со стороны защиты была профессиональная процессуальная диверсия", - говорил он.

В результате суд назначил Косову бесплатного адвоката.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал, что прокуратура будет обращаться в дисциплинарную комиссию из-за злоупотребления правом на защиту адвокатом в деле об убийстве на фуникулере.

"Некоторые участники судебного процесса забывают о ценности человеческой жизни": Генпрокурор объяснил решение представлять обвинение по делу об убийстве на фуникулере

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование в производстве проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за что ему грозит пожизненное заключение.

Суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.