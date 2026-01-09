У Печерському районі столиці відновлено водопостачання

У Печерському районі Києва відновлено водопостачання, а також поступово відновлюється тиск на лівому березі міста. Про це повідомляє Київводоканал, передає УНН.

Станом на 13:00 відновлено водопостачання в Печерському районі та поступово відновлюється тиск на лівому березі міста. Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками продовжують працювати над відновленням нормального режиму роботи системи водопостачання - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала на всі 100%.

Також у Київводоканалі нагадали мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена.

Нагадаємо

Атака рф минулої ночі стала "найболючішою" для критичної інфраструктури Києва, половина багатоповерхівок без тепла, є перебої з водою, ще не відновили світло, киян, якщо є можливість, закликають тимчасово виїхати за місто.