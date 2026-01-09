$42.990.27
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
11:31 • 5494 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 9268 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 7078 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 10644 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 12379 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 20578 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
06:46 • 23580 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 71554 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 59826 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
У Печерському районі столиці відновлено водопостачання

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Київводоканал відновив водопостачання у Печерському районі та поступово відновлює тиск на лівому березі Києва. Для повного відновлення роботи системи водопостачання потрібен час.

У Печерському районі столиці відновлено водопостачання

У Печерському районі Києва відновлено водопостачання, а також поступово відновлюється тиск на лівому березі міста. Про це повідомляє Київводоканал, передає УНН.

Станом на 13:00 відновлено водопостачання в Печерському районі та поступово відновлюється тиск на лівому березі міста. Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками продовжують працювати над відновленням нормального режиму роботи системи водопостачання 

- йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала на всі 100%.

Також у Київводоканалі нагадали мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена.

Нагадаємо

Атака рф минулої ночі стала "найболючішою" для критичної інфраструктури Києва, половина багатоповерхівок без тепла, є перебої з водою, ще не відновили світло, киян, якщо є можливість, закликають тимчасово виїхати за місто.

Павло Башинський

