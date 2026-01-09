В Печерском районе столицы возобновлено водоснабжение

В Печерском районе Киева возобновлено водоснабжение, а также постепенно восстанавливается давление на левом берегу города. Об этом сообщает Киевводоканал, передает УНН.

По состоянию на 13:00 возобновлено водоснабжение в Печерском районе и постепенно восстанавливается давление на левом берегу города. Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками продолжают работать над восстановлением нормального режима работы системы водоснабжения - говорится в сообщении.

В компании добавили, что потребуется некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала на все 100%.

Также в Киевводоканале напомнили жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена.

Напомним

Атака рф минувшей ночью стала "самой болезненной" для критической инфраструктуры Киева, половина многоэтажек без тепла, есть перебои с водой, еще не восстановили свет, киевлян, если есть возможность, призывают временно выехать за город.