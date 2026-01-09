$42.990.27
11:53 • 2882 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 5530 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 9304 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 7114 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 10660 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
09:38 • 12391 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки рф, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 20588 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления рф о применении "орешника"
06:46 • 23585 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 71578 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 59833 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
Эксклюзивы
В Печерском районе столицы возобновлено водоснабжение

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Киевводоканал возобновил водоснабжение в Печерском районе и постепенно восстанавливает давление на левом берегу Киева. Для полного восстановления работы системы водоснабжения требуется время.

В Печерском районе столицы возобновлено водоснабжение

В Печерском районе Киева возобновлено водоснабжение, а также постепенно восстанавливается давление на левом берегу города. Об этом сообщает Киевводоканал, передает УНН.

По состоянию на 13:00 возобновлено водоснабжение в Печерском районе и постепенно восстанавливается давление на левом берегу города. Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками продолжают работать над восстановлением нормального режима работы системы водоснабжения 

- говорится в сообщении.

В компании добавили, что потребуется некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала на все 100%.

Также в Киевводоканале напомнили жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена.

Напомним

Атака рф минувшей ночью стала "самой болезненной" для критической инфраструктуры Киева, половина многоэтажек без тепла, есть перебои с водой, еще не восстановили свет, киевлян, если есть возможность, призывают временно выехать за город.

Павел Башинский

