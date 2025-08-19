Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну
Київ • УНН
Печерський суд продовжив запобіжний захід голові ЦПК Віталію Шабуніну до 19 жовтня. Його підозрюють в ухиленні від військової служби та шахрайстві.
Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 19 жовтня голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну, якого підозрюють в ухиленні від проходження військової служби, передає УНН.
Деталі
Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобовʼязання до 19 жовтня. Нагадаємо 11 липня УНН повідомляв, що правоохоронці повідомили про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України.
Зокрема, задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.
Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
ДБР оголосило нову підозру командиру Віталія Шабуніна у пособництві в ухиленні від військової служби. Самому Шабуніну змінили обставини підозри, але без зміни кваліфікації злочину.
В липні суддя Печерського суду Києва Світлана Гречана задовольнила клопотання прокурора про запобіжний захід голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України, у вигляді особистого зобов’язання до 20 серпня.