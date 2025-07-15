Шабуніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Суддя Печерського суду Києва Світлана Гречана задовольнила клопотання прокурора про запобіжний захід голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України, у вигляді особистого зобов’язання до 20 серпня, передає кореспондент УНН.

Задовольнити клопотання прокурора… застосувати запобіжний захід у вигляді особистого застосування до 20 серпня 2025 року - сказала суддя.

На Шабуніна поклали наступні обов’язки:

не відлучатися з Харківської області, де несе службу Шабунін, за виключенням виконання бойових завдань;

утриматися від спілкування з військовими та колишніми військовими;

не відвідувати НАЗК;

здати закордонний паспорт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Доповнення

Сьогодні під час судового засідання суддя Світлана Гречана відхилила клопотання захисту Віталія Шабуніна про перенесення розгляду запобіжного заходу на інший день.

Обвинувачення просило надягти електронний браслет на Шабуніна, проте під час засідання подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання на 2 місяці.

Нагадаємо

11 липня УНН повідомяв, що правоохоронці повідомили про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Зокрема, задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Адвокатом громадського активіста і військовослужбовця Віталія Шабуніна став Сергій Рокунь, який влітку минулого року раптово пішов з НАБУ після низки скандалів і напередодні міжнародного аудиту.