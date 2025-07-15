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Financial Times
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Суддя відхилила клопотання захисту Шабуніна про перенесення засідання на інший день

Київ • УНН

 • 3190 перегляди

Суддя Світлана Гречана відхилила клопотання захисту Віталія Шабуніна про перенесення розгляду запобіжного заходу. Прокурори просять обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 2 місяці.

Суддя відхилила клопотання захисту Шабуніна про перенесення засідання на інший день

Суддя Світлана Гречана відхилила клопотання захисту Віталія Шабуніна, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України, про перенесення розгляду запобіжного заходу на інший день, передає кореспондент УНН.

Деталі

Під час засідання, захист Шабуніна клопотав про про перенесення розгляду запобіжного заходу на інший день та час через те, що інший адвокат перебуває у лікарні. Прокурор клопотав відмовити у задоволенні рішення через те, що у Шабуніна вже наявний захисник в залі суду. Суддя Гречана відмовила в задоволенні клопотань щодо перенесення засідання обрання запобіжного заходу.

Крім того, прокурори подали клопотання щодо зміни запобіжного заходу для Шабуніна. Повідомлялось, що обвинувачення просило надягти електронний браслет на Шабуніна, проте під час засідання подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання на 2 місяці; не відлучатися від населеного пункту де перебуває його частина у Харківській області; здати закордонний паспорт; утриматись від спілкування з іншими підозрюваними у справі щодо ухилення від військової служби.

До цього, сторона захисту заявила про відвід судді Світлани Гречаної через можливу упередженість. Проте клопотання - відхилили.

Нагадаємо

11 липня УНН повідомяв, що правоохоронці повідомили про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Зокрема, задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Адвокатом громадського активіста і військовослужбовця Віталія Шабуніна став Сергій Рокунь, який влітку минулого року раптово пішов з НАБУ після низки скандалів і напередодні міжнародного аудиту.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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