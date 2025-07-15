Судья отклонила ходатайство защиты Шабунина о переносе заседания на другой день

Судья Светлана Гречаная отклонила ходатайство защиты Виталия Шабунина, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины, о переносе рассмотрения меры пресечения на другой день, передает корреспондент УНН.

Детали

Во время заседания защита Шабунина ходатайствовала о переносе рассмотрения меры пресечения на другой день и время из-за того, что другой адвокат находится в больнице. Прокурор ходатайствовал отказать в удовлетворении решения из-за того, что у Шабунина уже есть защитник в зале суда. Судья Гречаная отказала в удовлетворении ходатайств о переносе заседания по избранию меры пресечения.

Кроме того, прокуроры подали ходатайство об изменении меры пресечения для Шабунина. Сообщалось, что обвинение просило надеть электронный браслет на Шабунина, однако во время заседания подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства на 2 месяца; не отлучаться от населенного пункта, где находится его часть в Харьковской области; сдать заграничный паспорт; воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу об уклонении от военной службы.

До этого сторона защиты заявила об отводе судьи Светланы Гречаной из-за возможной предвзятости. Однако ходатайство было отклонено.

Напомним

11 июля УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Адвокатом общественного активиста и военнослужащего Виталия Шабунина стал Сергей Рокунь, который летом прошлого года внезапно ушел из НАБУ после ряда скандалов и накануне международного аудита.