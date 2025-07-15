Судья отклонила ходатайство защиты Шабунина о переносе заседания на другой день

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
12:51 • 32114 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
10:57 • 61832 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
10:52 • 39310 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
10:23 • 66039 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 48461 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
15 июля, 06:35 • 97286 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 97978 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
14 июля, 15:24 • 76239 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 56518 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14 июля, 14:00 • 44073 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
30%
745мм
Популярные новости
Дроны атаковали российские города елец и воронеж: поврежден завод "энергия"15 июля, 05:59 • 43225 просмотра
Результаты обысков на таможне: инспектор из Львова просил 1600 долларов за беспрепятственное растаможивание авто15 июля, 07:15 • 26398 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 52849 просмотра
В кремле прокомментировали заявление Трампа об усилении санкций против рф12:44 • 23942 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца13:05 • 14013 просмотра
публикации
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
12:51 • 32124 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов10:57 • 61847 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых10:23 • 66052 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина15 июля, 06:35 • 97294 просмотра
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума14 июля, 16:13 • 90614 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию14:33 • 4528 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца13:05 • 14145 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 52967 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 68244 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 71388 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Судья отклонила ходатайство защиты Шабунина о переносе заседания на другой день

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Судья Светлана Гречаная отклонила ходатайство защиты Виталия Шабунина о переносе рассмотрения меры пресечения. Прокуроры просят избрать меру пресечения в виде личного обязательства на 2 месяца.

Судья отклонила ходатайство защиты Шабунина о переносе заседания на другой день

Судья Светлана Гречаная отклонила ходатайство защиты Виталия Шабунина, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины, о переносе рассмотрения меры пресечения на другой день, передает корреспондент УНН.

Детали

Во время заседания защита Шабунина ходатайствовала о переносе рассмотрения меры пресечения на другой день и время из-за того, что другой адвокат находится в больнице. Прокурор ходатайствовал отказать в удовлетворении решения из-за того, что у Шабунина уже есть защитник в зале суда. Судья Гречаная отказала в удовлетворении ходатайств о переносе заседания по избранию меры пресечения.

Кроме того, прокуроры подали ходатайство об изменении меры пресечения для Шабунина. Сообщалось, что обвинение просило надеть электронный браслет на Шабунина, однако во время заседания подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства на 2 месяца; не отлучаться от населенного пункта, где находится его часть в Харьковской области; сдать заграничный паспорт; воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу об уклонении от военной службы.

До этого сторона защиты заявила об отводе судьи Светланы Гречаной из-за возможной предвзятости. Однако ходатайство было отклонено.

Напомним

11 июля УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Адвокатом общественного активиста и военнослужащего Виталия Шабунина стал Сергей Рокунь, который летом прошлого года внезапно ушел из НАБУ после ряда скандалов и накануне международного аудита.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Харьковская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Вооруженные силы Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9