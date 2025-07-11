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Активісту Шабуніну вручено підозру за ухилення від військової служби та шахрайство

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну повідомлено про підозру у систематичному ухиленні від військової служби та використанні гуманітарного позашляховика. За даними слідства, він тривалий час не з'являвся до місця служби, перебуваючи у цивільних установах, та отримував грошове забезпечення.

Активісту Шабуніну вручено підозру за ухилення від військової служби та шахрайство

Голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну повідомлено про підозру у справі про фіктивну службу в армії. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР.

... повідомлено про підозру одному з київських активістів за фактом вчинення правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 ( в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) та ч. 4 ст. 409 КК України 

- йдеться у повідомленні.

Як стало відомо УНН із власних джерел, йдеться про Віталія Шабуніна.

Деталі

За даними слідства підозрюваний, систематично ухилявся від проходження військової служби та використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Мобілізувавшись у 2022 році, він упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Окрім того, слідством встановлено, що фігурант використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву.

Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу - йдеться у повідомленні.

Додамо

Раніше джерела УНН повідомляли, що найближчим часом очільнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну можуть повідомити про підозру у справі про фіктивну службу в армії. Кроком до цього є ухвала Печерського районного суду Києва від 24 квітня 2025 року. В ухвалі, зокрема, детально описано як Шабунін довгий час ухилявся від виконання службових обовʼязків, уникав перебування у районах бойових дій, і замість служби в армії перебував у київських ресторанах. Зокрема, як з вересня 2022 до лютого 2023 року Шабунін щомісяця надавав командиру військової частини листи від керівництва НАЗК з проханням відрядити його до Києва. Цією ухвалою суд надав Державному бюро розслідувань дозвіл на отримання інформації про місце перебування Шабуніна, починаючи з 25 лютого 2022 року, за терміналами мобільного звʼязку.

У червні УНН повідомляв, що Донецький окружний адміністративний суд не знайшов підтверджень, що Шабунін брав участь у воєнних діях і задовольнив позов Державної податкової служби щодо стягнення податкового боргу з Шабуніна в розмірі 126,4 тис. грн.

Раніше блогер, ветеран російсько-української війни Володимир Бойко опублікував деталі справи Шабуніна. Він зазначив, що командуванням Сил ТрО в ході перевірки було виявлено, що у 2022-2023 роках військовослужбовець, призваний за мобілізацією до 207 окремого батальйону ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунін не з’являвся в своїй військовій частині, оскільки вважався "прикомандированим до НАЗК" на підставі листів Новікова та Ситника.

Водночас, за інформацією журналіста Володимира Бойка, у НАЗК, у відповіді на офіційний запит, взагалі заперечували факт того, що Шабунін був до них відряджений.

Крім того, журналіст заявляв, що Шабунін сфальсифікував дані про нібито свою службу в 93-й механізованій бригаді "Холодний Яр", де не служив жодного дня.

При цьому Шабунін отримував не лише грошове забезпечення, але й додаткову винагороду за виконання бойових завдань обсягом 30 тис. грн на місяць, зазначив Бойко.

Також він публікував матеріали про привласнення Шабуніним автомобіля Nissan Pathfinder, який був ввезений в Україну без сплати митних платежів для потреб військової частини А7376. До сьогоднішнього дня Шабунін цей автомобіль у військову частину А7376 не повернув і користується ним як своєю власністю, повідомив ветеран.

Нагадаємо, що ДБР також розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна: зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипа Nissan Pathfinder.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
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