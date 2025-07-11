Активисту Шабунину вручено подозрение за уклонение от военной службы и мошенничество

Главе "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину сообщено о подозрении по делу о фиктивной службе в армии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

... сообщено о подозрении одному из киевских активистов по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 190 (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) и ч. 4 ст. 409 УК Украины - говорится в сообщении.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Виталии Шабунине.

Детали

По данным следствия, подозреваемый систематически уклонялся от прохождения военной службы и использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. Мобилизовавшись в 2022 году, он в течение длительного времени не появлялся к месту службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны. Также задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Кроме того, следствием установлено, что фигурант использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии — без надлежащего оформления и при отсутствии правовых оснований. Автомобиль использовался в личных целях, в том числе для передвижения по Киеву.

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения - говорится в сообщении.

Добавим

Ранее источники УНН сообщали, что в ближайшее время главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину могут сообщить о подозрении по делу о фиктивной службе в армии. Шагом к этому является определение Печерского районного суда Киева от 24 апреля 2025 года. В определении, в частности, подробно описано, как Шабунин долгое время уклонялся от выполнения служебных обязанностей, избегал пребывания в районах боевых действий, и вместо службы в армии находился в киевских ресторанах. В частности, как с сентября 2022 по февраль 2023 года Шабунин ежемесячно предоставлял командиру воинской части письма от руководства НАПК с просьбой командировать его в Киев. Этим определением суд предоставил Государственному бюро расследований разрешение на получение информации о местонахождении Шабунина, начиная с 25 февраля 2022 года, по терминалам мобильной связи.

В июне УНН сообщал, что Донецкий окружной административный суд не нашел подтверждений, что Шабунин принимал участие в военных действиях и удовлетворил иск Государственной налоговой службы о взыскании налогового долга с Шабунина в размере 126,4 тыс. грн.

Ранее блогер, ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко опубликовал детали дела Шабунина. Он отметил, что командованием Сил ТрО в ходе проверки было выявлено, что в 2022-2023 годах военнослужащий, призванный по мобилизации в 207 отдельный батальон ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунин не появлялся в своей воинской части, поскольку считался "прикомандированным к НАПК" на основании писем Новикова и Сытника.

В то же время, по информации журналиста Владимира Бойко, в НАПК, в ответе на официальный запрос, вообще отрицали факт того, что Шабунин был к ним командирован.

Кроме того, журналист заявлял, что Шабунин сфальсифицировал данные о якобы своей службе в 93-й механизированной бригаде "Холодный Яр", где не служил ни дня.

При этом Шабунин получал не только денежное обеспечение, но и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач объемом 30 тыс. грн в месяц, отметил Бойко.

Также он публиковал материалы о присвоении Шабуниным автомобиля Nissan Pathfinder, который был ввезен в Украину без уплаты таможенных платежей для нужд воинской части А7376. До сегодняшнего дня Шабунин этот автомобиль в воинскую часть А7376 не вернул и пользуется им как своей собственностью, сообщил ветеран.

Напомним, что ГБР также расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.