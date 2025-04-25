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Шабуніну можуть вручити підозру за ухиляння від армії: суд дозволив перевірити, де він перебував з початку війни – джерела

Київ • УНН

 • 2694 перегляди

Найближчим часом Віталію Шабуніну можуть повідомити про підозру у справі про фіктивну службу. Він уникав служби, надаючи листи від НАЗК, та займався особистими справами.

Шабуніну можуть вручити підозру за ухиляння від армії: суд дозволив перевірити, де він перебував з початку війни – джерела

Найближчим часом очільнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну можуть повідомити про підозру у справі про фіктивну службу в армії. Про це повідомляють наші джерела, зазначаючи, що кроком до цього є ухвала Печерського районного суду Києва від 24 квітня 2025 року, передає УНН.

В ухвалі, зокрема, детально описано як Шабунін довгий час ухилявся від виконання службових обовʼязків, уникав перебування у районах бойових дій, і замість служби в армії перебував у київських ресторанах.

Зокрема, як з вересня 2022 до лютого 2023 року Шабунін щомісяця надавав командиру військової частини листи від керівництва НАЗК з проханням відрядити його до Києва.

"Скориставшись зазначеним, останній… не прибув у підпорядкування жодного структурного підрозділу НАЗК, у звʼязку з чим будь-яких службових завдань відповідно до повноважень НАЗК не виконував, а займався особистими справами", - йдеться в ухвалі суду.

При цьому Шабунін не повідомляв командиру, що не виконує жодних функцій і завдань у НАЗК. А той, незважаючи на відсутність активіста на службі, підписував платіжні відомості при виплати йому грошового забезпечення, чим було завдано збитків держбюджету на понад 224 тис. грн.

Також командир безпідставно видавав накази про відрядження активіста до гуманітарних центрів у Харкові та Миколаєві. Хоча відомостей про отримання гуманітарної допомоги немає.

Цією ухвалою суд надав Державному бюро розслідувань дозвіл на отримання інформації про місце перебування Шабуніна, починаючи з 25 лютого 2022 року, за терміналами мобільного звʼязку.

Нагадаємо, ДБР підозрює комбата київської Тероборони, де фіктивно служив Шабунін і отримував "бойові", у зловживанні службовим становищем. У лютому командиру оголосили про підозру.

ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна: зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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