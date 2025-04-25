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Шабунину могут вручить подозрение за уклонение от армии: суд разрешил проверить, где он находился с начала войны – источники

Киев • УНН

 • 916 просмотра

В ближайшее время Виталию Шабунину могут сообщить о подозрении по делу о фиктивной службе. Он избегал службы, предоставляя письма от НАПК, и занимался личными делами.

Шабунину могут вручить подозрение за уклонение от армии: суд разрешил проверить, где он находился с начала войны – источники

В ближайшее время руководителю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину могут сообщить о подозрении по делу о фиктивной службе в армии. Об этом сообщают наши источники, отмечая, что шагом к этому является определение Печерского районного суда Киева от 24 апреля 2025 года, передает УНН.

В определении, в частности, подробно описано, как Шабунин долгое время уклонялся от исполнения служебных обязанностей, избегал пребывания в районах боевых действий и вместо службы в армии находился в киевских ресторанах.

В частности, как с сентября 2022 по февраль 2023 года Шабунин ежемесячно предоставлял командиру воинской части письма от руководства НАПК с просьбой отправить его в Киев.

"Воспользовавшись указанным, последний… не прибыл в подчинение ни одного структурного подразделения НАПК, в связи с чем каких-либо служебных задач в соответствии с полномочиями НАПК не выполнял, а занимался личными делами", - говорится в определении суда.

При этом Шабунин не сообщал командиру, что не выполняет никаких функций и задач в НАПК. А тот, несмотря на отсутствие активиста на службе, подписывал платежные сведения о выплате ему денежного довольствия, чем был нанесен ущерб госбюджету более чем на 224 тыс. грн.

Также командир безосновательно издавал приказы о командировках активиста в гуманитарные центры в Харькове и Николаеве. Хотя сведений о получении гуманитарной помощи нет.

Этим определением суд предоставил Государственному бюро расследований разрешение на получение информации о местонахождении Шабунина, начиная с 25 февраля 2022 года, по терминалам мобильной связи.

Напомним, ГБР подозревает комбата киевской Теробороны, где фиктивно служил Шабунин и получал "боевые", в злоупотреблении служебным положением. В феврале командиру объявили о подозрении.

ГБР расследует ряд уголовных дел по Шабунину: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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